आज का कुंभ राशिफल (18 अक्टूबर): आज दोस्तों से मिलेगी खुशी, शाम को बढ़ेगी अकेले समय बिताने की चाह, खर्चों पर रखें नजर
Kumbh Rashifal Today 18 October 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन दोस्तों और परिचितों से मेलजोल के लिहाज से अच्छा रह सकता है। किसी साझा योजना या बातचीत से फायदा मिल सकता है। हालांकि, शाम होते-होते निजी समय बिताने और अधूरे काम निपटाने की इच्छा बढ़ेगी।
Kumbh Rashifal Today 18 October 2026, Aquarius Horoscope: मेलजोल से शुरू हुआ दिन शाम तक निजी समय की जरूरत बढ़ा सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के बारहवें भाव में जाएगा। शुरुआत में दोस्तों, परिचितों या किसी समूह से उपयोगी बातचीत हो सकती है। किसी साझा योजना में हिस्सा लेने से पहले देखें कि आप वास्तव में कितना समय दे सकते हैं। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। शाम को गतिविधियां घटाकर अधूरे काम समेटना अधिक सहज लग सकता है। घर में मेहमान आने की संभावना बने तो बहुत तैयारी के बजाय सरल व्यवस्था रखें। शनि मीन राशि के दूसरे भाव में हैं। उनका प्रभाव घर के संसाधनों और अपनी बात की कीमत समझने को कहता है, इसलिए मेहमाननवाजी में जरूरत से अधिक खर्च या वादा न करें। किसी दोस्त की उपलब्धि देखकर अपनी प्रगति कम न आंकें। दिन के अंत में थोड़ी दूरी बनाकर सोचना उपयोगी रहेगा। शांत समय लेना लोगों से नाराज होना नहीं है, बस अपनी जरूरत पहचानना है।
कुंभ राशि का लव राशिफल
सामाजिक बातचीत के बीच अपने करीबी व्यक्ति को अलग से समय दें। समूह में कही गई बात और निजी बातचीत का असर अलग हो सकता है। राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में अपनी छवि बेहतर दिखाने की इच्छा के साथ साथी की वास्तविक सुविधा को भी फैसले का हिस्सा बनाएं। किसी कार्यक्रम में जाने की हामी देने से पहले उससे पूछना अच्छा रहेगा। नए परिचय में प्रभावित करने के लिए अपनी पसंद बदलने की जरूरत नहीं। शाम को बात करने का मन कम हो तो यह साफ कहें। छोटा लेकिन ध्यान से दिया गया समय लंबी अनमनी बातचीत से बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
टीम के साथ काम में शुरुआत में अच्छी चर्चा हो सकती है। विचार सुनते समय तुरंत सहमति देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी और अपेक्षित परिणाम पूछें। गुरु कर्क राशि के छठे भाव में हैं। उनका प्रभाव रोज के काम में मददगार तरीका चुनने की समझ देता है, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से पहले उसे पूरा करने का समय भी देखें। विद्यार्थियों के लिए समूह में संदेह पूछना उपयोगी रहेगा। उसके बाद अकेले प्रश्न हल करके समझ जांचें। शाम को लंबी मीटिंग या लगातार चर्चा की जगह समीक्षा का काम रखें। नौकरी खोज रहे हैं तो मिले संपर्कों को व्यवस्थित करें। हर जगह एक जैसा संदेश भेजने के बजाय अपनी योग्यता के अनुसार छोटा और स्पष्ट परिचय तैयार करना अधिक उपयोगी होगा।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
किसी दोस्त की आर्थिक योजना सुनकर रुचि बढ़ सकती है। फैसला करने से पहले अपनी जरूरत, अवधि और बीच में रकम निकालने की शर्त समझें। भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत उपयोगी है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत की रकम अलग रहनी चाहिए। मेहमान या सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े खर्च का छोटा अनुमान बना लें। दूसरों के सामने उदार दिखने के लिए बजट पार करना जरूरी नहीं। शाम को अनावश्यक सदस्यता या ऐप पर खर्च जांच सकते हैं। किसी संभावित आमदनी को मिलने से पहले अपनी बचत का हिस्सा मानना उचित नहीं होगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
लोगों के बीच रहना अच्छा लगे, फिर भी लगातार बातचीत थका सकती है। बीच में कुछ मिनट शांत बैठें और पानी पिएं। दिनभर सक्रिय रहे हों तो शाम का कार्यक्रम हल्का रखें। किसी की मदद करते समय अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम न उठाएं। भोजन के साथ फोन देखते रहने से बचें, ताकि आराम से खा सकें। नींद से पहले संदेशों का जवाब खत्म करने की बाध्यता छोड़ना उपयोगी रहेगा। कल के लिए जरूरी बातें लिखकर फोन अलग रखें। शरीर और मन दोनों को विराम दें।
आज की सलाह: मेलजोल का आनंद लें, लेकिन शाम के आराम की जगह पहले बचाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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