Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़kumbh rashifal 2026 aquarius horoscope new year future predictions
कुंभ राशिफल 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए शुरुआत होगी अच्छी, इस साल खर्चों पर रखें नजर

कुंभ राशिफल 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए शुरुआत होगी अच्छी, इस साल खर्चों पर रखें नजर

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026..

Dec 31, 2025 07:05 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 2026 की शुरुआत क्रिएटिव सोच और नए आइडियाज के साथ होगी, लेकिन साल के अंत तक आते-आते जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शनि पूरे साल आपके दूसरे भाव में रहेंगे, यानी पैसा, परिवार की जिम्मेदारी और काम के दौरान आपकी बोली- तीनों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। गुरु ग्रह 21 मई तक पांचवें भाव में रहकर पढ़ाई, क्रिएटिविटी और सोचने-समझने की ताकत बढ़ाएगा। इसके बाद गुरु छठे भाव में जाएगा, जिससे काम का दबाव और जिम्मेदारी बढ़ेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनवरी से मार्च 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

साल की शुरुआत आपके लिए अच्छे आइडियाज और सीखने का समय है। जो लोग पढ़ाई, रिसर्च, मीडिया, प्लानिंग या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम की पहचान मिल सकती है। कमाई ठीक रहेगी, लेकिन घर-परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। इस समय फालतू खर्च से बचें और ऑफिस में सोच-समझकर बात करें, क्योंकि आपकी बातों का असर आगे तक जा सकता है।

अप्रैल से जून 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

अप्रैल तक माहौल ठीक रहेगा, लेकिन 21 मई के बाद हालात बदलते हैं। काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी। नौकरी से जुड़े कागजात, नियम या ऑफिस के मसले ध्यान मांग सकते हैं। पैसों के मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। काम और सेहत से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी रहेगा।

ये भी पढ़ें:2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जानें अपनी राशि का हाल

जुलाई से सितंबर 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

यह समय आपकी डिसिप्लिन और धैर्य की परीक्षा लेगा। ऑफिस में मुकाबला बढ़ सकता है, खासकर प्राइवेट या सर्विस सेक्टर वालों के लिए। कमाई बनी रहेगी, लेकिन बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। इस दौर में जल्दी तरक्की की बजाय अपने काम का तरीका सुधारना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

अक्टूबर से दिसंबर 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

साल का आखिरी हिस्सा थोड़ा राहत देने वाला रहेगा। अगर आपने पहले खर्च और काम को संभालकर चलाया है, तो अब स्थिरता महसूस होगी। नौकरी में भरोसा बढ़ेगा और आपकी इमेज मजबूत होगी। यह समय सेविंग, भविष्य की प्लानिंग और पैसों को सही तरीके से जमाने के लिए अच्छा है।

2026 के लिए जरूरी करियर और फाइनेंस सलाह

खर्च पर कंट्रोल रखें और भावनाओं में आकर पैसा खर्च न करें।

मिड-ईयर के बाद काम बढ़ेगा, लेकिन वही आगे चलकर फायदा देगा।

रूटीन और अनुशासन ही इस साल आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे।

ये भी पढ़ें:1 जनवरी से इन 2 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, 2026 रहेगा किस्मत बदलने वाला साल

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने