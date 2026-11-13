कुंभ राशि 202 दिन 3 चीजों पर करें काम, शनि की साढ़ेसाती में रखें ध्यान
Shani Sade Sati Upay for Kumbh Rashi: कुंभ राशि पर अभी 202 दिन तक साढे़साती का असर दिखने वाला है। इतने दिन तक इस राशि के जातकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है।
Kumbh Rashi Shani Sade Sati Remedies : कुंभ राशि वालों के लिए अगले 202 दिन बेहद ही अहम रहने वाले हैं। इस राशि पर अभी शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है जोकि अगले 3 जून 2027 तक चलता रहेगा। इसकी शुरुआत साल 2020 में हुई थी। वहीं भले ही ये साढ़ेसाती का आखिरी ही दौर क्यों ना हो लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कुंभ राशि वालों को अब किसी भी चीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है या फिर टेंशन नहीं लेना है। अगले 202 दिन में एक छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है।
नौकरी, पैसे और रिश्ते के मामले में कुंभ राशि वालों को अभी भी काफी संभलकर रहना है। दरअसल शनि कर्मों और न्याय के देवता माने जाते हैं। ऐसे में वो लोगों की मेहनत, बात व्यवहार और सही फैसलों के हिसाब से भी रिजल्ट देते हैं। कुंभ राशि के लिए अगले 202 दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी ऑपर्च्युनिटी है। जानिए कुंभ राशि वालों को अगले कुछ समय तक किन 3 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है?
शनि की साढ़ेसाती के आखिरी चरण में कुंभ राशि रखें इन 3 बातों का ध्यान-
1. कुंभ राशि जिद छोड़ दें
इस राशि के जातकों को अपने व्यवहार को थोड़ा करीब से देखने की जरूरत है। कई ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि लोग आपकी बात ना समझ पाएं और आपकी बात के साथ एग्री ना करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी बात को सही साबित करने के लिए जिद करने लगना है। घर के लोगों और ऑफिस के कलीग्स के साथ बात करते हुए धैर्य बनाए रखें। अगर किसी के साथ मनमुटाव हो या फिर किसी बात पर दिल दुख जाए तो तुरंत ना कोई रिएक्शन दें और ना ही कोई बड़ा फैसला लें। शांत रहकर कुछ चीजों को ऑब्जर्व करें।
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2. पैसों को लेकर जल्दबाजी ना करें
अगले 202 दिन के लिए कुंभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखना है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाई के लालच में कोई गलत फैसला ना लें। ऐसी स्थिति में बाद में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बीच कोई बड़ा निवेश करने के बारे में फैसला लेने से बचें। अगर फैसला लेना जरूरी है तो अनुभवी लोगों से सलाह लें। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो अभी फिलहाल के लिए किसी नए प्रोजेक्ट या प्लानिंग पर काम करना सही नहीं होगा। साथ ही फिजूलखर्ची से बचना भी जरूरी है।
3. हर किसी का सम्मान करें
कुंभ राशि वालों को अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। अपने से नीचे वर्ग के लोगों का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। किसी भी व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर छोटा समझने की भूल ना करें। छोटा हो या फिर बड़ा हर किसी के साथ एक समान पेश आएं। साथ ही अपने हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करें। शनि कर्म के हिसाब से ही हर चीज का फल देते हैं। ऐसे में अपने बात व्यवहार को ऐसे रखना चाहिए कि कोई भी हर्ट ना हो।
कुंभ राशि वाले ना करें ये गलतियां-
कुंभ राशि वाले इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी से भी गुस्से में बात नहीं करनी है। पैसों का लेनदेन करने से बचना है। अगर बहुत जरूरी है तो सोच-समझकर ही फैसला लें। अपने काम टालने की बजाय उसे समय पर पूरा करें। भूलकर भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी की पीठ पीछे गलत बात कहें। किसी काम को पूरा करने के लिए शॉर्टकट ना चुनकर सही से मेहनत करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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