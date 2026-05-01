कुंभ राशि वालों को 2027 तक रहना होगा सतर्क, लापरवाही पड़ सकती है भारी- शनि दे रहे हैं साफ संकेत
कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है जिसमें थोड़ा संभलकर चलना ही बेहतर रहेगा। ऊपर से सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होता दिख रहा है, लेकिन अंदर का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस समय कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है।
कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है जिसमें थोड़ा संभलकर चलना ही बेहतर रहेगा। ऊपर से सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होता दिख रहा है, लेकिन अंदर का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है और इसका मतलब यही होता है कि राहत मिलती है, पर पूरी छूट नहीं मिलती। इसी वजह से 2027 तक सावधानी जरूरी मानी जा रही है।
शनि का असर रहता है लंबा
शनि को हमेशा ऐसा ग्रह माना गया है जो जल्दी कुछ नहीं करता, लेकिन जो करता है उसका असर लंबे समय तक रहता है। अभी कुंभ राशि वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कई लोगों को लगेगा कि अब चीजें पटरी पर आ रही हैं, काम बनने लगे हैं, लेकिन बीच-बीच में अटकाव फिर भी आएंगे। यही वो समय है जहां लापरवाही सबसे बड़ी गलती बन सकती है।
रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा
कामकाज में एक बात साफ रहेगी- मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना फायदा नहीं दिख रहा। लेकिन यही समय है जब धैर्य रखना जरूरी है। जो लोग जल्दबाजी में फैसला लेंगे, उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है।
पैसों के मामले में रहें सावधान
पैसों के मामले में भी थोड़ा संभलकर चलना होगा। बिना सोचे-समझे खर्च करना या किसी के कहने पर निवेश कर देना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है, तो पहले पूरी जानकारी ले लें। उधार देने या लेने में भी साफ-साफ बात रखें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है।
रिश्तों में संतुलन जरूरी
रिश्तों में भी संतुलन जरूरी रहेगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर बात बढ़ सकती है। कई बार सिर्फ बोलने का तरीका ही सामने वाले को गलत लग जाता है। इसलिए इस समय थोड़ा शांत रहना और सोचकर बोलना ही बेहतर रहेगा।
सेहत को नजरअंदाज न करें
सेहत को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। शरीर अगर थकान या किसी परेशानी का इशारा दे रहा है, तो उसे हल्के में न लें। रोजमर्रा की दिनचर्या को ठीक रखना, समय पर खाना और आराम करना जरूरी रहेगा।
3 जून 2027 के बाद बदलेगी स्थिति
अच्छी बात ये है कि ये समय हमेशा नहीं रहेगा। 3 जून 2027 के बाद जैसे ही शनि राशि बदलेंगे, कुंभ राशि वालों को इस साढ़ेसाती से राहत मिल जाएगी। तब तक का समय आपको सिखाने वाला है- कैसे धैर्य रखना है, कैसे सही फैसले लेने हैं।
कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों को 2027 तक थोड़ा सतर्क रहना होगा। अगर आप जल्दबाजी से बचते हैं और सोच-समझकर कदम उठाते हैं, तो यही समय आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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