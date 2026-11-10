कुंभ राशि से कब हटेगी साढ़ेसाती? 471 दिन बाद शनि देंगे पूरी तरह से राहत
Kumbh Rashi Shani Sade Sati End Date : कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। जानें शनि से इस राशि के जातकों को किस तारीख से राहत मिलनी शुरू होगी?
Saturn Transit Rashifal Shani Sade Sati on Kumb Rashi: शनि की साढ़ेसाती साढ़े सात साल तक अपना असर दिखाती है। जब भी किसी राशि पर शनि की साढ़ेसाती होती है करियर से लेकर पर्सनल लाइफ में भी कई तरह के अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। वहीं पैसों से जुड़ी दिक्कत भी शुरू होने लगती हैं। कुंभ राशि वालों पर बीते कई साल से शनि की साढ़ेसाती चल रही है। कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती 2027 में ही खत्म हो जाएगी लेकिन 2028 से ही पूरी कुंभ राशि वाले राहत की सांस ले पाएंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा? क्या शनि की बदलती चाल से कुंभ राशि वालों को जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है? जानिए आखिर किस तारीख को कुंभ राशि को पूरी तरीके से राहत मिलेगी?
जून 2027 में मिलेगी थोड़ी राहत
कुंभ राशि वालों के लिए साल 2027 में जून का महीना सबसे महत्वपूर्ण है। 3 जून को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे और इसी के साथ कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से राहत मिलेगी। इस दौरान रुके काम बन सकते हैं। वहीं नौकरी-परिवार और रिश्तों से जुड़ी चीजों में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये राहत कुछ समय के लिए ही महसूस होगी क्योंकि आगे चलकर शनि की बदली चाल कुछ समय के लिए कुंभ राशि वालों की जिंदगी में फिर से उथल-पुथल मचा सकती है।
2027 में मीन राशि में पहुंचेंगे शनि
शनि का गोचर हमेशा एक सा नहीं होता है। वक्री होते ही शनि पिछली राशि में भी एंट्री ले लेते हैं। अगले यानी साल 2027 में भी कुछ ऐसा होने जा रहा है। जून में मेष राशि में जाने के बाद अक्टूबर 2027 में शनि एक बार फिर से मीन राशि में आएंगे। इस बदलाव के चलते कुंभ राशि वालों को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जून में राहत मिलने के बाद एक बार फिर से ऐसा समय आएगा जिसमें मीन राशि को फिर से पुराने दिन सामने दिख सकते हैं। इस दौरान धैर्य रखकर स्थिति को संभालने की जरूर होगी।
कुंभ राशि को 2028 में मिलेगी हर तरफ से राहत
कुंभ राशि वालों के लिए एक के बाद एक कोई ना कोई मुश्किल बीते कुछ सालों से आती रही है। वहीं अब सब कुछ सही होने का इंतजार फरवरी 2028 में जाकर खत्म होगा। इस दौरान शनि मीन राशि से निकलेंगे और मेष राशि में एंट्री लेंगे। इसी के साथ कुंभ राशि पर चल रही साढ़ेसाती फेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ज्योतिषीय गणना के आधार पर 24 फरवरी 2028 से ये बदलाव देखने को मिलेगा। यानी आज से जोड़ा जाए तो कुल 471 दिन बाद कुंभ राशि वालों को हर तरफ से राहत मिलेगी।
साढ़ेसाती खत्म होने तक बरतें ये सावधानियां-
कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती के आखिरी चरण में कुछ विशेष सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए ताकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। जानें अगले कुछ महीने तक किन बातों को लेकर सतर्क रहना है?
1. पैसों से जुड़ा फैसला बिना सोचे-समझे बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी कमाई और खर्चे में सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है।
2. नौकरी से जुड़े काम को नजरअंदाज नहीं करना है। अपने सभी काम डेडलाइन से पहले खत्म करने की कोशिश करें।
3. अगर बिजनेस करते हैं तो कोई भी बड़ी डील से पहले हर एक पहलू को चेक कर लें और सोच-समझकर ही फैसला लें।
4. लोगों से बात करते वक्त धैर्य रखें। गुस्से में कुछ भी ऐसा ना कह दें कि छोटी बात का भी मुद्दा बन जाए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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