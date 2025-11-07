Hindustan Hindi News
कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से कब मिलेगी मुक्ति? यहां जानें सबकुछ

Fri, 7 Nov 2025 11:14 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शनि की साढ़ेसाती को जीवन की सबसे अहम ज्योतिषीय अवधि माना जाता है। यह शनि की महादशा होती है, जो हर इंसान के जीवन में एक न एक बार जरूर आती है। इस दौरान व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साढ़ेसाती कुल साढ़े सात साल यानी करीब सात साल छह महीने तक चलती है और इसके तीन चरण होते हैं। ज्योतिष के अनुसार, जब शनि आपकी चंद्र राशि से एक राशि पहले, उसी राशि में, और एक राशि बाद में गोचर करते हैं, तो साढ़ेसाती की अवधि शुरू होती है। शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। वह लगभग ढाई साल में एक बार राशि बदलता है। इस वजह से उनका असर किसी भी राशि पर लंबे समय तक बना रहता है। शनि के राशि परिवर्तन के समय तीन राशियों पर साढ़ेसाती और दो राशियों पर ढैय्या लगती है। जिस राशि में शनि प्रवेश करते हैं, उस पर, उससे पहले वाली और बाद वाली इन तीनों पर साढ़ेसाती शुरू होती है।

कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम यानी तीसरा चरण- कुंभ राशि वालों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। इसके बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी।

कुंभ राशि पर साढ़ेसाती कब शुरू हुई थी- कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब शनि मकर राशि में आए थे। 2023 में जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया, तब कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू हुआ था।

कुंभ राशि से 3 जून 2027 को शनि की साढ़ेसाती होगी खत्म- ज्योतिष के अनुसार, 3 जून 2027 को जब शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तभी कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण कैसा रहेगा- शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण जीवन का सबसे गहरा और निर्णायक समय माना जाता है। इस दौर में व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। जो अच्छे कर्म करता है, उसे शनि इनाम देते हैं, और जिसने गलती की है, उसे सबक। मानसिक रूप से यह समय आत्ममंथन, सोच-विचार और जिम्मेदारी का होता है। कई बार चीज़ें धीमी लगती हैं, पर भीतर से बदलाव शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन शांत होता है और आत्मविश्वास लौटता है। यही वह समय है जब शनि व्यक्ति को मजबूत, स्थिर और परिपक्व बनाते हैं, ताकि साढ़ेसाती खत्म होने के बाद जीवन में नई रोशनी और स्थिरता आ सके।

शनि की साढ़ेसाती खत्म होने के बाद कैसा रहेगा समय- जब साढ़ेसाती खत्म होगी, तब शनि आपके तीसरे भाव में आएंगे- जो साहस, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस समय में आपका भाग्य साथ देगा, काम बनेंगे और जो मेहनत आपने इन वर्षों में की है, उसका पूरा फल मिलेगा। जो लोग इस समय धैर्य रखेंगे, उनके लिए 2027 के बाद का वक्त सोने जैसा साबित होगा।

