अगले 33 हफ्ते शनि खेलेंगे खेल, कुंभ राशि को साढ़ेसाती में भारी पड़ेंगी ये 3 गलतियां

Saturn Rashifal Kumbh Shani Sade Sati Remedies : शनि की राशि कुंभ राशि वालों पर अगले 33 हफ्ते तक साढ़े साती रहने वाली है। इस दौरान इस राशि के लोगों को जाने-अनजाने में भी कुछ गलतियां नहीं करनी हैं।

Kumbh Rashi Sade Sati Start and End Date Remedies: कुंभ राशि पर इस वक्त शनि की साढ़ेसाती चल रही है जोकि 2020 से शुरू हुई थी। हालांकि चरण अंतिम ही है लेकिन शनि इस दौरान भी कड़े इम्तिहान लेते रहेंगे। शनि की साढ़ेसाती इस राशि पर 3 जून 2027 तक बनी रहेगी। अभी पूरे 230 दिन तक कुंभ राशि पर ये खतरा मंडराएगा यानी लगभग 33 हफ्ते तक शनि समय-समय पर इनकी परीक्षा लेते रहेंगे। कुंभ शनि की ही राशि है लेकिन फिर भी इन्हें हर कदम पर संभलकर चलना जरूरी है। इस दौरान बनते-बनते काम बिगड़ सकते हैं। वहीं हो सकता है कि मनचाहा रिजल्ट ना मिलने से मन बैचेन रहे। शनि न्याय और कर्म देवता मान जाते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को अपने कर्म ईमानदारी के साथ करने हैं और अगले 33 हफ्ते तक कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना है। तो चलिए जानते हैं कि इन्हें किन 3 गलतियों को करने से बचना है?

कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती में नहीं करनी है ये 3 गलतियां- 1. गुस्से में आकर खराब ना करें रिश्ते कुंभ राशि के जातकों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि किसी को कोई बात ना चुभ जाए। इस टाइम पीरियड में किसी से भी बात करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। अगर किसी के साथ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला इंसान गलत है। बिना बात गुस्सा ना दिखाएं। तुरंत रिएक्शन भी ना दें। पार्टनर से लड़ाई हो जाए या फिर ऑफिस में मनमुटाव हो तो गुस्से पर बस थोड़ा कंट्रोल रखें ताकि किसी को ऐसे में आप कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे रिश्ते हमेशा के लिए ही खराब हो जाए। अपनी जिद को मनवाने की गलती ना करें।

2. जल्दी पैसा कमाने का लालच मन से निकालें मनी मैटर्स में कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच मन से निकाल दें। कई बार ऐसे ऑफर्स ध्यान खींचते हैं जो ऐसा वादा करते हैं लेकिन हड़बड़ी में ऐसी कोई भी गड़बड़ी ना करें जिसका नुकसान जिंदगी भर भरना पड़े। बड़ी कमाई का लालच देकर अगर कोई फंसाने की कोशिश करें तो पीछे हट जाए। कोई भी लुभावना ऑफर दिखे तो पहले उसकी जांच पड़ताल करें। कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले उसके हर एक पहलू को समझ लें। नए बिजनेस में सारा पैसा ना लगा दें। शनि की साढ़ेसाती तक आपको पैसों के मामले में बहुत ही सतर्क और सीरियस रहना है। मेहनत करें और मेहनत से ही शनि आपको हर एक चीज दिलवाएंगे।

3. दूसरों के साथ गलत व्यवहार ना करें अगले 33 हफ्ते तक कुंभ राशि वालों को तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि किसी के साथ जाने-अनजाने में भी गलत ना करें। घर से लेकर ऑफिस में हर किसी के साथ सम्मान के साथ रहें। उन लोगों के साथ गलत बिल्कुल भी ना करें जो आपसे कमजोर हैं या जिनके पास उतनी पावर नहीं है जितनी आपके पास है। पैसों के मामले में किसी को कमतर समझकर उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उसे ठेस पहुंचे। शनि कर्मों का फल देते हैं और चीजें कब इधर से उधर हो जाए कोई नहीं जानता है। ऐसे में सौम्य रहें और हर किसी के साथ अच्छे से रहें।