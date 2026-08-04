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12 अगस्त को कुंभ राशि वाले रखें 3 बातों का ध्यान, रहेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kumbh Rashi Par Surya Grahan ka asar Total Solar Eclipse: सूर्य ग्रहण लगने से कुछ राशियों को जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि सूर्य ग्रहण लगने से कुंभ राशि के जीवन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। 

Kumbh Rashi Par Surya Grahan ka asar Total Solar Eclipse 2026 Effects on Aquarius Horoscope
सूर्य ग्रहण में कुंभ राशि पर प्रभाव, रखें ध्यान

Kumbh Rashi Par Surya Grahan ka asar: इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जल्द लगने जा रहा है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, वहां ग्रहण का प्रभाव भी मान्य होगा। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती है। इस ग्रहण के लगने से कुछ राशियों को जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस समय कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी कुंभ राशि पर पड़ेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि सूर्य ग्रहण लगने से कुंभ राशि के जीवन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य ग्रहण लगने पर कुंभ राशि पर प्रभाव और किन बातों का ध्यान रखना होगा -

12 अगस्त को कुंभ राशि वाले रखें 3 बातों का ध्यान, रहेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव

भारत के समय अनुसार सूर्य ग्रहण कब लगेगा?

भारतीय समय के अनुसार, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त को समाप्त होगा। 12 अगस्त की रात में 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होकर 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट तक सूर्य ग्रहण लगेगा।

सूर्य ग्रहण कहां देख सकते हैं?

साल का अखिरी सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक क्षेत्र, और उत्तरी स्पेन में देखा जाएगा। यह ग्रहण आंशिक रूप से इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, सहित यूरोप के कई देशों में नजर आने वाला है।

सूर्य ग्रहण से कुंभ राशि के जीवन पर कैसा असर रहेगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य ग्रहण के समय कुंभ राशि की हेल्थ, दांपत्य और प्रेम जीवन प्रभावित होने के संकेत दिख रहे हैं।

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सूर्य ग्रहण के समय कुंभ राशि वाले किन बातों का ध्यान रखें?

पंडित जी के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। कोशिश करें इस दौरान डेटिंग करने से दूरी बनाएं या रोक दें। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के समय अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सेहत पर नजर रखनी चाहिए।

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सूर्य ग्रहण में कुंभ राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए?

सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान जंक फूड्स और बाहर के खाने से परहेज करें। अगर आप दवाइयां लेते हैं तो समय का विशेष ध्यान रखें। बॉडी को डीहाइड्रेट होने से बचाएं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलह लें। सूर्य ग्रहण के समय अपने पार्टनर या पति से नोंक- झोंक करने से बचें। खुद को शांत रखने से कोशिश करें। विवाद से बचें। गलत शब्दों के प्रयोग से बचें। पार्टनर की हेल्थ को अनदेखा न करें। ग्रहण काल में किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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