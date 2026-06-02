कुंभ राशि पर चल रहा शनि साढ़ेसाती का अस्त चरण, पढ़ें किस तरह का प्रभाव दिखाएंगे शनि और मुक्ति कब मिलेगी?
Shani Sadesati effect on kumbh rashi:
Shani sadesati ka kumbh rashi par asar:शनि अभी मीन राशि में हैं, ऐसे में तीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, इसमें, मेष, कुंभ और मीन राशि हैं। इन राशियों पर शनि साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण चल रहे हैं। यहां हम बात करेंगे शनि की कुंभ राशि की। शनि की ही राशि है और इस पर शनि की साढ़ेसाती है। तकरीबन पूरा पढ़ाव आपने पार कर लिया है। इस राशि की बात करें तो अब इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अस्त चरण चल रहा है, अब अगले साढ़ेसाती की बात करें तो साल 2052 में इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती आएगी। अभी फिलहाल अब के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि साल 2025 से शनि का अस्त फेज शुरू हो गया था और शनि का यह फेज 2027 में खत्म हो जाएगा। यहां पढ़ें इसके बारे में काफी कुछ-
शनि साढ़ेसाती का अस्त फेज
शनि का अस्त चरण बहुत खास माना जाता है। इस चरण में आर्थिक तौर पर आप परेशान तो रहेंगे ही क्योंकि पहले ही आपके साथ काफी कुछ हुआ है, लेकिन अब इस चरण में चीजें धीरे-धीरे सहीं होंगी, क्योंकि शनि को धीमा ग्रह कहते हैं। आपको घर के मामलों और पैसों के मामले मे ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, बाकी चीजें धीरे -धीरे सैटल होने लगेंगे। आपके लिए खर्च बढ़ रहे होंगे।
अचानक नुकसान के बनेंगे योग
अचानक बारी नुकसान या चोरी की आशंका भी इस दौरान रहेगी, आपको बिल्कुल आर्थिक तरीके से तोड़ने का काम होगा। लेकिन तसल्ली रखें। आपको अपने परिवार को लेकर खास ध्यान देना है और पर्सनल फ्रंट पर थोड़ा ध्यान दें, वरना चीजें बिगड़ जाएगी।स्टूडेंट्स को भी इस समय में खास ध्यान देन होगा। आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी, जिसका फल आपको मिलेगा।
उतरती साढ़ेसाती कहां देती है परेशानी
आपके अच्छे काम के नतीजे तो मिलेंगे, लेकिन देर से मिलेंगे, इसलिए बेकार में परेशान ना हो, अपनी तरफ से सभी का अच्छा कीजिए, किसी का बुरा काम ना करें। कोशिश करें तो कोई ऐसा काम ना करें, जो दूसरों को सताने वाला हो, वरना परेशानियां कम नहीं होंगी। इसे शनि की उतरती साढ़साती भी कहते हैं, इसलिए यह पैरों में भी दर्द देकर जाती है। इसलिए कुछ चीजों का खतरा आपके लिए बना रहेगा, इसलिए अलर्ट होकर काम करें। आपकी बुद्धिमानी से इस समय काम लेना होगा। खासकर पारिवारिक मामलों में और घरेलु मामलों में।
इन उपायों को करेंगे तो शनि साढ़ेसाती से मिलेगा आराम
आपको रोज शनि मंत्र का जाप करना होगा।
शनिवार को काले तिल का दान करें। शनिवार के व्रत रखें, काला कपड़ा दान करें।
हनुमान जी की पूजा करें और पांच मुखी रूद्राश पहनें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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