कुंभ राशि पर होगा साल 2027 में शनि का चांदी का पाया, अचानक धन लाभ से लेकर भाग्य का साथ
Shani Rashifal:शनि का चांदी का पाया साल 2027 में किस राशि में होगा। चांदी का पाया किस राशि के लिए लाएगा लाभ और भाग्य का साथ यहां पढ़ें
Singh chandi ka paya:शनि का चांदी का पाया पहले इस अर्थ को समझ लें। शनि के चार पाए होते हैं, सोने का, चांदी, तांबे और लोहे का। इससे पहले हमने आपको शनि के लोहे के पाए के बारे में बताया था कि शनि का लोहे का पाया साल 2027 में किस राशि में रहेगा। आज हम आपको शनि के चांदी के पाए के बारे में बताएंगे की शनि का चांदी का पाया साल 2027 में किस राशि में रहेगा। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि शनि के चांदी के पाए का असर जिस राशि में होगा, उस पर कैसा होगा। उनको शनि के क्या फल मिलेंगे। वहीं शनि के पाया शनि के किस भाव में जानें से बनता है, यह भी आप जानेंगे।
6-6 महीने का जानें चांदी के पाए का असर
शनि का गोचर अगले साल मेष राशि में हो रहा है। यह गोचर जून में हो रहा है तो राशियों में असर होगा। ऐसे में हम जून से पहले का परिणाम अलग जानेंगे और जूून के बाद परिणाम अलग जानेंगे। क्योंकि शनि के राशि बदलने से सभी राशियों पर समीकरण और साढ़ेसाती सभी बदल जाएंगी। साल 2027 में शनि का चांदी का पाया जून से पहले कुंभ राशि पर होगा। लेकिन जून के बाद यह कुंभ राशि से हटकर मीन राशि में चला जाएगा। इसके अलावा भी कई राशियों पर चांदी का पाया रहेगा, जिसके बारे में हम विस्तार से बाद में बताएंगे। आइए जानते हैं कुंभ राशि पर चांदी के पाए का असर
शनि का चांदी का पाया क्या है?
शनि का चांदी का पाया तब बनता है जब शनि चंद्र राशि से दूसरे पांचवा और नवां भाव में जाते हैं तो शनि अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं, तो ये धन, सुख, कुटुमंब, वाणी का सुख देंगे। शनि के पाए में चांदी का पाया इसलिए अच्छा माना जाता है।
कुंभ राशि वालों के लिए क्या लाभ
कुंभ राशि को जून से पहले शनि का लाभ मिलेगा। शनि आपको बुद्धि शिक्षा संतान धर्म, गुरु का सुख तो देंगे ही साथ ही आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है। आपके लिए चीजें पहले से अच्छी हो जाएंगी। आपको मानसिक तौर पर अब परेशानी कम होने लगेंगे। नौकरी में लाभ मिलने लगेगा , आपके काम की परेशानियां कम होंगी, क्योंकि शनि अब आपको लाभ देंगे।
बिजनेस अच्छा हो जाएगा। आपके परिवार में या पार्टनर से किसी बात पर मतभेद हो गए थे, तो वो भी मतभेद खत्म हो जाएंगे। जो काम आपके अटक रहे थे, वो होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि जून के बाद से शनि का पाया हटकर मीन राशि में आ जाएगा और कुंभ राशि से शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। इसके बाद शनि के आपके कई प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगेंगे और शनि आपको काफी कुछ सिखा चुके होंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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