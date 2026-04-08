Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुंभ राशि में ग्रहण योग किस दिन बनेगा, किन राशियों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट, ग्रहण योग में क्या ना करें

Apr 08, 2026 02:53 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

 kumbh Rashi mein grahan yog: कुंभ राशि में अभी सूर्य और राहु ग्रह हैं। इस राशि में चंद्रमा भी आने वाले हैं। ऐसे में चंद्रमा और राहु के कारण ग्रहण योग बनेगा। इसका राशियों पर क्या असर होगा। यहां पढ़ें

कुंभ राशि में ग्रहण योग किस दिन बनेगा, किन राशियों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट, ग्रहण योग में क्या ना करें

kumbh Rashi mein grahan yog: 13 अप्रैल को एक खास योग बनने वाला है। कुंभ राशि में अभी सूर्य और राहु ग्रह हैं। लेकिन जब इस राशि में चंद्रमा आएगा, तो इन दोनों के संयोग के कारण ग्रहण योग बनेगा। चंद्रमा और राहु के कारण ग्रहण योग का कई राशियों पर असर डालेगा। इस तरह का योग बहुत खास होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी हाई होती है। इसलिए इस दौरान आपको सोच समझकर काम करना चाहिए। यहां पढ़ें ग्रहण योग का असर किन राशियों पर होगा और इस योग में कुछ शुभ काम नहीं करने चाहिए

ग्रहण योग में क्या नहीं करना चाहिए
ग्रहण दोष में कुछ कामों को करने की मनाही है। आपको इसका नेगेटिव असर झेलना पड़ सकता है। इस दौरान ना तो शादी करनी चाहिए। ना ही कंसीव करना चाहिए। इस दौरान नेगेटिविटी हाई पर होती है। लोगों में झल्लाहट, गुस्सा बढ़ सकता है।काम में परेशानियां आती हैं। दिमाग में शांति नहीं होती है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती है। जिस रास्ते पर आप जाते हैं, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ती है।

किन 3 राशियों पर ग्रहण योग का होगा असर

कन्या
किसी से झगड़ा हो सकता है। इसलिए किसी भी बहस से दूर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस या नौकरी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी कोई फैसला ना लें।

ये भी पढ़ें:शनि का मेष राशि में 2027 में गोचर, साढ़ेसाती वाली किन राशियों को राहत

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों की गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपको मैंटली तनाव भी घेर सकता है। फैसले इस समय बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए कोशिश करें कि किसी की सलाह लें या फिर सोच समझकर फैसले लें।

ये भी पढ़ें:राहु का गोचर दिसंबर में मकर राशि में होगा, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए प्रैशर तनाव का कारण बन सकता है। चिंता, भटकाव के कारण आपको नुकसान हो सकता है। इसिलए धैर्य रखें और हर काम को सोच समझकर करें।

ये भी पढ़ें:बुध का अप्रैल में बड़ा चेंज, 1 नहीं 2 राशियों में गोचर, 6 राशियों पर मिक्स असर

राहु की महादशा में क्या करना चाहिए?

राहु में शनि के पचास प्रतिशत गुण रहते हैं । इससे स्पष्ट है राहु अपने से प्रभावित राशि को शनि के प्रभाव से आधा फल प्रदान करेगा। हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनें। राहु के शुभ फल पाने के लिए चांदी का एक सिक्का हमेशा अपने पास रखें। राहु की महादशा से पीड़ित व्यक्ति को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे राहु शांत होता है। काले कुत्ते को खाना खिलाएं। राहु के शोर से बचना है तो खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल न करें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Kumbh Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने