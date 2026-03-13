Hindustan Hindi News
कुंभ राशि में बुध के उदय होने से इन 3 राशियों का चमक सकता है भाग्य, हर कार्य में मिलेगी सफलता

Mar 13, 2026 10:31 am IST
कुंभ राशि में बुध के उदय होने से इन 3 राशियों का चमक सकता है भाग्य, हर कार्य में मिलेगी सफलता

ज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क और संवाद से जुड़ा ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि जब भी बुध की स्थिति बदलती है तो इसका असर लोगों की सोच और फैसलों पर बताया जाता है। पंचांग के अनुसार 13 मार्च 2026 को रात करीब 10 बजकर 14 मिनट पर बुध कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार बुध का कुंभ राशि में उदय कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में कुछ लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं।

आइए जानते हैं, कुंभ राशि में बुध के उदय होने से किन राशियों को होगा लाभ-

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन अच्छा माना जा रहा है। बुध आपकी कुंडली के दशम भाव में उदित होंगे, जिसे करियर और कामकाज से जोड़ा जाता है। ऐसे में नौकरी या कारोबार में प्रगति देखने को मिल सकती है। मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस दौरान कामकाज में नए अवसर भी मिल सकते हैं। अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध का उदय शुभ संकेत दे सकता है। ज्योतिष के अनुसार बुध आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और इस समय आपकी कुंडली के नवम भाव में उदित होंगे। नवम भाव को भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस दौरान भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं व्यापार करने वालों को भी अपने काम में विस्तार का मौका मिल सकता है। नया काम शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल माना जा सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए बुध का यह परिवर्तन नए संपर्क और नए अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और इससे आगे चलकर फायदा भी मिल सकता है। कामकाज के क्षेत्र में भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को अपने काम में नया अनुभव भी मिल सकता है। अगर आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो इस समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

