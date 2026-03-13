कुंभ राशि में बुध के उदय होने से इन 3 राशियों का चमक सकता है भाग्य, हर कार्य में मिलेगी सफलता
ज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क और संवाद से जुड़ा ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि जब भी बुध की स्थिति बदलती है तो इसका असर लोगों की सोच और फैसलों पर बताया जाता है। पंचांग के अनुसार 13 मार्च 2026 को रात करीब 10 बजकर 14 मिनट पर बुध कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं।
ज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क और संवाद से जुड़ा ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि जब भी बुध की स्थिति बदलती है तो इसका असर लोगों की सोच और फैसलों पर बताया जाता है। पंचांग के अनुसार 13 मार्च 2026 को रात करीब 10 बजकर 14 मिनट पर बुध कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार बुध का कुंभ राशि में उदय कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में कुछ लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं, कुंभ राशि में बुध के उदय होने से किन राशियों को होगा लाभ-
वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन अच्छा माना जा रहा है। बुध आपकी कुंडली के दशम भाव में उदित होंगे, जिसे करियर और कामकाज से जोड़ा जाता है। ऐसे में नौकरी या कारोबार में प्रगति देखने को मिल सकती है। मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस दौरान कामकाज में नए अवसर भी मिल सकते हैं। अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध का उदय शुभ संकेत दे सकता है। ज्योतिष के अनुसार बुध आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और इस समय आपकी कुंडली के नवम भाव में उदित होंगे। नवम भाव को भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस दौरान भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं व्यापार करने वालों को भी अपने काम में विस्तार का मौका मिल सकता है। नया काम शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल माना जा सकता है।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए बुध का यह परिवर्तन नए संपर्क और नए अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और इससे आगे चलकर फायदा भी मिल सकता है। कामकाज के क्षेत्र में भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को अपने काम में नया अनुभव भी मिल सकता है। अगर आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो इस समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
