Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़kumbh rashi mein budh shukra surya mercury venus sun in aquarius horoscope rashifal
कुंभ राशि में बड़ा ग्रह संयोग: बुध-शुक्र के बाद 13 फरवरी को सूर्य का प्रवेश, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान

कुंभ राशि में बड़ा ग्रह संयोग: बुध-शुक्र के बाद 13 फरवरी को सूर्य का प्रवेश, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब एक ही राशि में कई बड़े ग्रह एक साथ आते हैं, तो उसका असर सभी राशियों पर साफ देखने को मिलता है। इस समय कुंभ राशि में पहले से बुध और शुक्र मौजूद हैं, और अब 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि में सूर्य-बुध-शुक्र की त्रिग्रही युति बनेगी।

Feb 12, 2026 05:05 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब एक ही राशि में कई बड़े ग्रह एक साथ आते हैं, तो उसका असर सभी राशियों पर साफ देखने को मिलता है। इस समय कुंभ राशि में पहले से बुध और शुक्र मौजूद हैं, और अब 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि में सूर्य-बुध-शुक्र की त्रिग्रही युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में काफी प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास और मान-सम्मान का कारक है, बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन का, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, प्रेम और धन से जुड़ा ग्रह है। इन तीनों का एक साथ आना करियर, रिश्तों, धन और फैसलों पर बड़ा असर डाल सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन राशियों को फायदा मिल सकता है और किन्हें थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है।

इन राशियों को मिल सकता है फायदा

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह युति शुभ संकेत दे रही है। किस्मत का साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी या बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। यात्रा या धार्मिक कार्यों से लाभ होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे।

तुला राशि- तुला राशि के लिए यह समय क्रिएटिविटी और पैसों के लिहाज से अच्छा रहेगा। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। निवेश करने का मौका मिल सकता है, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें।

कुंभ राशि- तीनों ग्रह आपकी ही राशि में हैं, इसलिए इसका सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ेगा। पर्सनालिटी में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। करियर में ग्रोथ के चांस हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा।

इन राशियों को रहना होगा सावधान

सिंह राशि- सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, लेकिन कुंभ में आने से रिश्तों में टकराव बढ़ सकता है। पार्टनरशिप या शादीशुदा जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं। गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।

वृश्चिक राशि- घर-परिवार और मानसिक शांति को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। काम का दबाव बढ़ सकता है। पैसों के मामलों में सतर्क रहें। खर्च बढ़ने की संभावना है। सेहत का ध्यान रखें और तनाव से बचें।

मकर राशि- फाइनेंशियल मामलों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं। किसी भी निवेश या लेन-देन में सावधानी बरतें। वाणी पर संयम रखें, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में गुरु दो बार बदलेंगे राशि, इन 4 राशियों का खुल सकता है भाग्य

इन बातों का रखें ध्यान-

बड़े फैसले सोच-समझकर लें।

कम्युनिकेशन साफ रखें।

गुस्से और जल्दबाजी से बचें।

सकारात्मक सोच बनाए रखें।

नियमित पूजा-पाठ या ध्यान करें।

ये भी पढ़ें:5 महीने तक शनि इन राशियों पर करेंगे खूब कृपा, राजा के समान हो जाएगा जीवन

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कल से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Surya Dev Surya Gochar Kumbh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;