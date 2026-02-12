कुंभ राशि में बड़ा ग्रह संयोग: बुध-शुक्र के बाद 13 फरवरी को सूर्य का प्रवेश, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान
ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब एक ही राशि में कई बड़े ग्रह एक साथ आते हैं, तो उसका असर सभी राशियों पर साफ देखने को मिलता है। इस समय कुंभ राशि में पहले से बुध और शुक्र मौजूद हैं, और अब 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि में सूर्य-बुध-शुक्र की त्रिग्रही युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में काफी प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास और मान-सम्मान का कारक है, बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन का, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, प्रेम और धन से जुड़ा ग्रह है। इन तीनों का एक साथ आना करियर, रिश्तों, धन और फैसलों पर बड़ा असर डाल सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन राशियों को फायदा मिल सकता है और किन्हें थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है।
इन राशियों को मिल सकता है फायदा
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह युति शुभ संकेत दे रही है। किस्मत का साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी या बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। यात्रा या धार्मिक कार्यों से लाभ होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे।
तुला राशि- तुला राशि के लिए यह समय क्रिएटिविटी और पैसों के लिहाज से अच्छा रहेगा। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। निवेश करने का मौका मिल सकता है, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें।
कुंभ राशि- तीनों ग्रह आपकी ही राशि में हैं, इसलिए इसका सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ेगा। पर्सनालिटी में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। करियर में ग्रोथ के चांस हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा।
इन राशियों को रहना होगा सावधान
सिंह राशि- सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, लेकिन कुंभ में आने से रिश्तों में टकराव बढ़ सकता है। पार्टनरशिप या शादीशुदा जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं। गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।
वृश्चिक राशि- घर-परिवार और मानसिक शांति को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। काम का दबाव बढ़ सकता है। पैसों के मामलों में सतर्क रहें। खर्च बढ़ने की संभावना है। सेहत का ध्यान रखें और तनाव से बचें।
मकर राशि- फाइनेंशियल मामलों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं। किसी भी निवेश या लेन-देन में सावधानी बरतें। वाणी पर संयम रखें, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है।
इन बातों का रखें ध्यान-
बड़े फैसले सोच-समझकर लें।
कम्युनिकेशन साफ रखें।
गुस्से और जल्दबाजी से बचें।
सकारात्मक सोच बनाए रखें।
नियमित पूजा-पाठ या ध्यान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
