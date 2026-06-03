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कुंभ राशि में राहु गोचर दिखाएगा 6 महीने तक कमाल, इन 3 राशियों पर होगी धन वर्षा

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kumbh Rashi me Rahu Gochar 2026 : कुंभ राशि में राहु का गोचर इस साल के दिसंबर महीने की 5 तारीख तक होगा। आइए जानते हैं इस साल शनि की राशि में राहु के गोचर करने से किन राशियों पर मायावी ग्रह की शुभ दृष्टि रहेगी -

कुंभ राशि में राहु गोचर दिखाएगा 6 महीने तक कमाल, इन 3 राशियों पर होगी धन वर्षा

Kumbh Rashi me Rahu Gochar : राहु ग्रह को अन्य ग्रहों के मुकाबले मायावी ग्रह की भूमिका प्राप्त है। राहु देव स्लो चाल में गोचर करते हैं। राहु की शुभ स्थिति व्यक्ति को मालामाल बना सकती है। वहीं, राहु की खराब स्थिति जीवन में प्रॉबलम्स भी पैदा करती है। इस वक्त शनि की कुंभ राशि में विराजमान राहु गोचर कर रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, कुंभ राशि में राहु का गोचर इस साल के दिसंबर महीने की 5 तारीख तक होगा। आइए जानते हैं इस साल शनि की राशि में राहु के गोचर करने से किन राशियों पर मायावी ग्रह की शुभ दृष्टि रहेगी -

कुंभ राशि में राहु गोचर दिखाएगा 6 महीने तक कमाल, इन 3 राशियों पर होगी धन वर्षा

मेष राशि के जातकों के लिए मायावी राहु ग्रह का गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए मायावी राहु ग्रह का शनि की राशि कुंभ में गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। व्यापार में आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें। आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है। कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।

तुला राशि के जातकों के लिए मायावी राहु ग्रह का गोचर कैसा रहेगा?

मायावी राहु ग्रह का शनि की राशि कुंभ में गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। काम पर आपका फोकस बना रहेगा। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। काम को लेकर आपकी तारीफ भी होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोर्ट-कचहरी के मामले में जीत हासिल करेंगे। वहीं, जीवनसाथी के साथ समय बिताना इस दौरान अच्छा रहेगा।

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धनु राशि के जातकों के लिए मायावी राहु ग्रह का गोचर कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों के लिए मायावी राहु ग्रह का शनि की राशि कुंभ में गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। सुख शांति भी बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मुश्किलें समाप्त होने लगेंगी। काफी प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मान-सम्मान भी मिलेगा। आपको अपने पिता और गुरु का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में भी मन लगेगा। वहीं, परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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