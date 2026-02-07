संक्षेप: KUMBH RASHI mai SURYA GOCHAR 2026: सूर्य ग्रहों के राजा हैं। इस समय सूर्य मकर राशि में बैठे हुए हैं। बस कुछ ही दिनों में सूर्य का गोचर कुंभ राशि में होगा, जिससे कुछ राशियां बंपर लाभ पायेंगी तो कुछ की टेंशन भी बढ़ेगी।

KUMBH RASHI mai SURYA GOCHAR, सूर्य गोचरज्योतिष शास्त्र में सूर्य का गोचर बेहद खास महत्व रखता है। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने में एक बार ही होता है। सूर्य का गोचर होने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। इस समय सूर्य शनि की मकर राशि में बैठे हुए हैं। बस कुछ ही दिनों में सूर्य का गोचर कुंभ राशि में होगा, जो शनि की ही राशि है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य का गोचर कुंभ राशि में 13 फरवरी के दिन सुबह में 04 बजकर 14 मिनट पर होगा। आइए जानते हैं शनि की कुंभ राशि में सूर्य का गोचर होने से किन राशि के लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और किन राशियों को सतर्क रहना होगा-

कुंभ राशि में राजा सूर्य का गोचर, सोने की तरह चमकेगी इन राशियों की किस्मत, 3 राशियां रहें सावधान मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य गोचर? मिथुन राशि के लिए शनि की कुंभ राशि में सूर्य का गोचर होना बेहद शुभ माना जा रहा है। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है।जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य गोचर? शनि की कुंभ राशि में सूर्य का गोचर होना मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।

तुला राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य गोचर? तुला राशि वालों के लिए शनि की कुंभ राशि में सूर्य का गोचर होना अच्छे मौके लेकर आया है। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।

सिंह, मकर और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य गोचर? ग्रहों के राजा सूर्य का कुंभ राशि में गोचर सिंह, मकर और मीन राशि के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। आपके काम में असंतुलन पैदा हो सकता है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले दो बार सोचें। संतुलन बनाए रखना न भूलें