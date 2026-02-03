Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kumbh Rashi mai Budh Mangal Shukra Surya Gochar 2026 Mars Transit Venus Horoscope Mercury Rashifal Sun in Aquarius
शनि की कुंभ राशि में बुध, सूर्य, राहु, शुक्र, मंगल गोचर, इन 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली

शनि की कुंभ राशि में बुध, सूर्य, राहु, शुक्र, मंगल गोचर, इन 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली

संक्षेप:

Kumbh Rashi mai Budh Mangal Shukra Surya Gochar 2026: फरवरी के महीने में कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगने से कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है तो कुछ राशियों की लाइफ में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं।

Feb 03, 2026 03:05 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Kumbh Rashi mai Budh Mangal Shukra Surya Gochar 2026: आज के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कुंभ राशि में रात में 09:54 मिनट पर होने जा रहा है। इसके बाद जल्द ही 6 फरवरी को धन के दाता शुक्र इस राशि में प्रवेश करेंगे। फिर ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कुंभ राशि में 13 फरवरी के दिन होगा। 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल भी इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साल 2025 से मायावी ग्रह राहु भी शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। ऐसे में फरवरी के महीने में कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगने से कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है तो कुछ राशियों की लाइफ में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग किन राशियों के लिए गोल्डन दिन ला सकता है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शनि की कुंभ राशि में बुध, सूर्य, राहु, शुक्र, मंगल गोचर, इन 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली

मेष राशि के लिए कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग कैसा रहेगा?

मेष राशि के लिए शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग होना बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलेग। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। मेष राशि के लिए शनि की ये चाल शुभ रहने वाली है। दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है।

सिंह राशि के लिए कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग कैसा रहेगा?

शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।

कुंभ राशि के लिए कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग कैसा रहेगा?

कुंभ राशि वालों के लिए शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग अच्छे मौके लेकर आया है। फाइनेंशियल तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे उदय, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:6 फरवरी से कुंभ राशि में शुक्र, राहु आएंगे साथ, इन राशियों पर होगी पैसों की बरसा
ये भी पढ़ें:2 महीने से ज्यादा समय तक कुंभ राशि में बुध गोचर, कल से इन राशियों को होगा लाभ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
budh Gochar Mercury Transit Surya Gochar अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने