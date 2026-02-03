संक्षेप: Kumbh Rashi mai Budh Mangal Shukra Surya Gochar 2026: फरवरी के महीने में कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगने से कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है तो कुछ राशियों की लाइफ में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं।

Kumbh Rashi mai Budh Mangal Shukra Surya Gochar 2026: आज के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कुंभ राशि में रात में 09:54 मिनट पर होने जा रहा है। इसके बाद जल्द ही 6 फरवरी को धन के दाता शुक्र इस राशि में प्रवेश करेंगे। फिर ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कुंभ राशि में 13 फरवरी के दिन होगा। 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल भी इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साल 2025 से मायावी ग्रह राहु भी शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। ऐसे में फरवरी के महीने में कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगने से कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है तो कुछ राशियों की लाइफ में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग किन राशियों के लिए गोल्डन दिन ला सकता है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शनि की कुंभ राशि में बुध, सूर्य, राहु, शुक्र, मंगल गोचर, इन 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली मेष राशि के लिए कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग कैसा रहेगा? मेष राशि के लिए शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग होना बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलेग। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। मेष राशि के लिए शनि की ये चाल शुभ रहने वाली है। दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है।

सिंह राशि के लिए कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग कैसा रहेगा? शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।

कुंभ राशि के लिए कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग अच्छे मौके लेकर आया है। फाइनेंशियल तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।