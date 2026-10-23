कुंभ राशि से उतर रही साढ़ेसाती, नवंबर-दिसंबर में कैसा रहेगा शनि का प्रभाव?
Sadesati effect on kumbh rashi: शनि की अपनी राशि कुंभ में इस समय साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। जानें अंतिम चरण में कुंभ राशि को शनि साल के आखिरी दो महीने में किस तरह के फल प्रदान करेंगे।
शनि की कुंभ राशि में उतरती साढ़ेसाती चल रही है यानी इस राशि पर अब साढ़ेसाती अपने अंतिम (तीसरे) चरण में है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती 24 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी और 03 जून 2027 को इससे मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि शनि बीच में कुछ दिनों के लिए वक्री यानी उलटी चाल चलेंगे, इसलिए कुंभ राशि साढ़ेसाती से कुछ दिनों के लिए प्रभावित हो सकती है। लेकिन 23 फरवरी 2028 को पूर्ण रूप से कुंभ राशि से साढ़ेसाती का प्रभाव खत्म हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में साढ़ेसाती कष्टकारी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दौरान जातक को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साल के आखिरी दो महीने नवंबर और दिसंबर साढ़ेसाती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नवंबर में शनि वक्री रहेंगे और 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे यानी सीधी चाल प्रारंभ करेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से साढ़ेसाती से पीड़ित कुंभ राशि के लिए नवंबर और दिसंबर का समय कैसा रहेगा।
कुंभ राशि पर उतरती साढ़ेसाती का कैसा है प्रभाव:
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं। इसलिए कुंभ राशि के लिए साढ़ेसाती बहुत खराब नहीं मानी जाती है। इस समय कुंभ राशि के लिए शनि लग्नेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि के प्रभाव से कुंभ राशि वालों को अभी तक जितना नुकसान पहुंचा होगा, उसमें राहत या फायदा पहुंचने वाला है।
कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे नवंबर और दिसंबर:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि शनि की साढ़ेसाती से पीड़ित कुंभ राशि के अगर कहीं रुपए-पैसे अटके हुए हैं। यानी इस राशि के जातकों ने पहले कभी किसी को पैसे दिए हों और वह अटक गए हों, तो अब उन चीजों से निजात मिलेगी। इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि कभी भी परेशानी का कारण नहीं बनते हैं। कुल मिलाकर शनि आपको शुद्ध (परेशानियों से निजात दिला रहे) कर रहे हैं। शनि इस समय आपको पैसे किस तरह से कमाए जाएं और पैसे कमाने का सही तरीका बताएंगे। अनुशासित होंगे और अनुशासन से आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्ति संपर्क में आ सकते हैं, जिनका लाभ कारोबार या रोजगार में मिल सकता है। व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग बनेंगे।
शनि कृपा पाने के लिए उपाय:
- शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए।
2. शनिवार को शनि संबंधित चीजों जैसे काले तिल, काली उड़द की दाल और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए।
3. हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान