कुंभ राशि : नवंबर में शनि बदलेंगे रुख, उतरती साढ़ेसाती से लाभ या नुकसान?
Kumbh Rashi November Horoscope 2026 : कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। तो ऐसे में जानें नवंबर के महीने में शनि का प्रभाव इस राशि के लोगों को पर कैसा रहेगा और इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए?
Kumbh Rashi November Rashifal Sade Sati Effects : नवंबर का महीना शनि की कुंभ राशि वालों के लिए खास होने वाला है। इस समय कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरुर होगा कि क्या अब दिक्कतें कम होना शुरू होंगी या फिर शनि अभी भी इम्तिहान लेते रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार नवंबर के महीने में शनि की वक्री अवस्था के चलते कुंभ राशि वालों के आगे पुरानी कुछ चीजें फिर से वापस आ सकती हैं। वहीं महीने के आखिरी पड़ाव में लिए गए फैसले आगे के लिए बहुत ही अहम होंगे। चलिए जानते हैं कि नवंबर का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा होगा और इन्हें किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है?
कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती कब तक है?
शनि की साढ़ेसाती कुंभ राशि पर साल 2020 में शुरू हुई थी। अब इन पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है और इसका अंत 3 जून 2027 को होने वाला है। वहीं पूरी तरह से शनि की साढ़ेसाती का असर 23 फरवरी 2028 को खत्म होगा। वहीं शनि नवंबर में उल्टी चाल चलते रहेंगे जिसे वक्री अवस्था कहा जाता है। शनि वक्री से मार्गी 11 दिसंबर 2026 के दिन होंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्री चाल से शनि पुराने काम को एक तरह से रिव्यू करते हैं और लोगों के अधूरे काम को फिर से सामने लाते हैं।
नवंबर में कुंभ राशि वालों को कहां मिलेगी राहत?
1. कुंभ राशि के लोगों को इस महीने अटके हुए पैसे मिल सकते हैं। अगर लंबे समय से कोई उधार या लेनदेन अटका पड़ा रहा है तो उसके आगे बढ़ने के पूरे चांस हैं। पैसों से जुड़े मामले अबसे धीरे-धीरे सुलझने लगेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको बेफिजूल का खर्चा करने से बचना है। खर्चा एक लिमिट में रहकर करना है ताकि बजट ना हिले।
2. शनि को हमेशा मेहनत और डिसिप्लिन से जोड़कर देखा जाता है। शनि के चलते कुंभ राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में फायदा होगा लेकिन इसके लिए धैर्य रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सीनियर्स से पूरा सपोर्ट मिलने के योग हैं। वहीं बिजनेस से जुड़े लोग नए संपर्क में आ सकते हैं जिससे आगे चलकर फायदा ही होगा।
3. कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान पैसे के मामले में भी कई सबक सीखने मिलेंगे। अपनी कमाई और खर्च के बीच सही बैलेंस लेकर चलना होगा। शनि सिचुएशन ऐसी लाएंगे कि आगे के लिए मन में जिम्मेदारी वाला भाव आएगा और इससे बचत और खर्चे के बीच बैलेंस वाली बात अपने आप समझ आएगी। बस जल्दबाजी में आकर पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना है।
4. अगर आपकी राशि कुंभ है तो नवंबर में आप अपने काम के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट महसूस करेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि जो भी काम अब तक अधूरा पड़ा है उसकी एक लिस्ट बना लें। अपनी जिम्मेदारियों को टालें नहीं और एक एक करके सारे काम पूरे करते जाएं। शनि मेहनत का पूरा फल देंगे।
कुंभ राशि वाले करें शनि के आसान उपाय
शनि की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वाले लोग हर शनिवार शनि देव की पूजा कर सकते हैं। शुभ होगा अगर जरूरतमंदों को काले दिन या फिर काली उड़द का दान करें। बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने से कमजोर लोगों को हीन भावना से ना देखें और ना ही उन्हें परेशान करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। मन को शांत रखें और ओवरथिंकिंग ना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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