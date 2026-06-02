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जून से दिसंबर तक का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? शनि-गुरु मिलकर लगाएंगे नैया पार

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Kumbh Rashi Ka Samay kaisa chal rha hai: गुरु कर्क राशि में आ गए हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु गोचर से कुंभ राशि वालों के लिए जून से दिसंबर तक का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय कुंभ राशि पर उतरती हुई शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है। 

जून से दिसंबर तक का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? शनि-गुरु मिलकर लगाएंगे नैया पार

June to December Kumbh Rashifal 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु को धन, संपदा, वैभव, ज्ञान और संतान का कारक माना गया है। 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर गए हैं। गुरु के कर्क गोचर का प्रभाव शनि की कुंभ राशि पर भी पड़ेगा। इस समय कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, गुरु कुंभ राशि के छठवें भाव में है और शनि द्वितीय भाव में है। इस तरह से शनि और गुरु आपस में ट्रायंगल बना रहे हैं। जून से दिसंबर तक गुरु और सूर्य के बीच 60 डिग्री का सकारात्मक कोण भी बनेगा, जिसका कुंभ राशि पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। जानें जून से दिसंबर तक का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा-

कुंभ राशि के लिए जून और जुलाई का महीना कैसा रहेगा:

ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि और गुरु के प्रभाव से कुंभ राशि को व्यवसाय में लाभ मिलेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। व्यापारियों को नई डील या सौदा मिल सकता है। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

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अगस्त से अक्टूबर तक का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा:

ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु इस समय अतिचारी चाल चल रहे हैं और अक्टूबर के अंत में अपनी राशि में भी परिवर्तन करेंगे। ज्योतिष में गुरु की अतिचारी चाल की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंभ राशि के लिए यह समय नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंत में सफलता आपको मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। रिश्तों की अनबन खत्म होगी। नए मित्र बन सकते हैं, जिनसे आपको मदद मिलेगी। कार्य से जुड़ी यात्राओं का योग है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यह समय भी अच्छा रहने वाला है।

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कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर और दिसंबर का महीना:

नवंबर और दिसंबर में गुरु आपकी राशि के सप्तम भाव में जाएंगे। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप कार्यों को करने में सफल रहेंगे। कुंभ राशि के लिए शनि की साढ़ेसाती उतरती हुई है, इसलिए शनि की ओर अशुभ प्रभाव कम प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव में शनि के होने से कार्यों की बाधाएं खत्म होंगी। परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकता है। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी हो सकती है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। धार्मिक जगहों की यात्राएं कर सकते हैं। आप जीवन में सुख-शांति का अनुभव करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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