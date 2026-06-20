कुंभ राशिफल 20 जून 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज खुल सकते हैं नए मौके, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी
कुंभ राशि के जातकों के लिए 20 जून का दिन जिम्मेदारियों और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कामकाज में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सही योजना और धैर्य से अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। नई साझेदारी, नया ऑफर या नया ग्राहक मिलने की संभावना है।
Kumbh Rashi Ka Rashifal Aquarius Horoscope Today 20 June 2026: दबाव महसूस हो रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। आज का दिन काम का है, लेकिन गलती पकड़ने वाला भी है। चंद्रमा सिंह में होने से सामने वाले की मांगें ज्यादा लग सकती हैं। शनिवार और शनि का मीन गोचर यह याद दिलाते हैं कि अनुशासन ही बचाव है। सुबह का समय शांत है। जरूरी कागज, खर्च का हिसाब, या किसी काम की मंजूरी इसी हिस्से में लें। देर दोपहर में भागते हुए किए काम में चूक की संभावना बढ़ेगी। अगर घर में बच्चों का होमवर्क, फीस, समय या रुटीन का मसला सामने आए, तो झुंझलाकर निर्णय न दें। आज साथी का सहयोग आपको राहत दे सकता है। यह दिन नई साझेदारी या नए ऑफर देखने के लिए अच्छा है, लेकिन हर चमकते मौके को हां कहना समझदारी नहीं होगी। पैसे को संभालने का भाव मजबूत रहेगा। बचत बन सकती है, बशर्ते आप दिखावे या अनुमान पर खर्च न करें। एक छोटी बात याद रखें। महिलाओं से व्यवहार में कठोरता आपको बेवजह मुश्किल में डाल सकती है। साफ, संयत और सीधे रहें।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी आज आपका मजबूत सहारा बन सकता है। अगर काम का दबाव है, तो उसे अकेले ढोने की जरूरत नहीं। जो बात आपको परेशान कर रही है, उसे सीधे शब्दों में कहें। प्रेम संबंध में अपनापन रहेगा और रोमांटिक मूड भी बन सकता है, लेकिन समय और जिम्मेदारियों का संतुलन बिगड़ा तो गलतफहमी हो सकती है। बच्चों से जुड़ी छोटी बात, जैसे पढ़ाई, अनुशासन या किसी चीज की जिद, घर का ताप बढ़ा सकती है। वहां कड़वाहट नहीं, स्पष्ट नियम काम आएंगे। किसी महिला मित्र, सहकर्मी या रिश्तेदार की बात काटना ठीक नहीं होगा। सम्मानजनक व्यवहार से रिश्ते सहज रहेंगे।
शिक्षा और करियर
यह दिन पढ़ाई और काम दोनों के लिए उपयोगी है, पर शर्त यही है कि आप ढीलेपन से बचें। विद्यार्थियों का ध्यान ठीक रह सकता है। अगर कोई कठिन अध्याय है, तो उसे सुबह के समय पढ़ें। नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। मेल, मीटिंग, रिपोर्ट, और फॉलो अप में क्रम बनाना जरूरी है। बिजनेस वालों के लिए नया पार्टनर, नया ऑफर, या नया ग्राहक मिलने की संभावना है। बात आगे बढ़ सकती है, पर पूरी शर्तें देखे बिना सहमति न दें। किसी वरिष्ठ महिला, क्लाइंट या टीम सदस्य के साथ व्यवहार बहुत अहम रहेगा। आपकी क्षमता अच्छी है, बस एक टालने योग्य गलती है। अधूरा पढ़कर या सुने बिना जवाब देना। इससे काम बढ़ सकता है।
धन और वित्त
धन की स्थिति संभल सकती है, खासकर यदि आप बचत को प्राथमिकता दें। नियमित आय के बीच कुछ रकम अलग रखने का मौका बन सकता है। लेकिन सट्टा, अनुमान, तेज लाभ, या किसी टिप पर आधारित निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को नए ऑफर मिलें तो उनका लाभ मार्जिन, समयसीमा और पार्टनर की विश्वसनीयता जांचें। घर के खर्च में बच्चों, पढ़ाई या उपयोगी सामान पर पैसा जाना उचित रहेगा। अनावश्यक सदस्यता, फैशन या शौक में बहा पैसा बाद में खलेगा। सीधे हिसाब रखें। भावनाओं पर नहीं, नंबर पर भरोसा करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
पेट और पाचन पर ध्यान देना जरूरी है। बाहर का खाना, अनियमित समय, या बहुत तैलीय चीजें परेशानी दे सकती हैं। शरीर को चलाते रहना जरूरी है, वरना जकड़न और आलस साथ आएंगे। सुबह कुछ सरल व्यायाम करें। दिन भर कुर्सी पर बैठे हैं तो बीच में खड़े होकर शरीर ढीला करें। मूड खराब हो तो बहुत मीठा या बहुत चटपटा खाने की आदत आज उलटा असर दे सकती है। पानी ठीक मात्रा में लें। शरीर संकेत दे रहा हो, तो उसे टालें नहीं।
आज की सलाह:
सहयोग लें, हिसाब साफ रखें, और प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी बात समझ लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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