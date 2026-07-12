Surya Gochar 2026: सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नौकरी में मिल सकती है अच्छी खबर, खर्च पर रखना होगा ध
16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव कुंभ राशि पर छठे भाव में पड़ेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। रुका हुआ धन मिलने और कार्यस्थल पर सराहना के भी संकेत हैं।
वैदिक ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास और सरकारी कामों का कारक माना जाता है। 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए सूर्य का यह गोचर छठे भाव में होगा। यह भाव नौकरी, कर्ज, बीमारी, विरोधी और रोजमर्रा के कामों से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में अगले एक महीने तक कुंभ राशि के लोगों को कई मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि कुछ बातों में सावधानी रखना भी जरूरी होगा।
नौकरी में मेहनत का मिल सकता है फायदा
अगर आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। काफी समय से जिस काम पर मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। बड़े अधिकारी भी आपके काम से खुश रह सकते हैं। अगर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इंटरव्यू या नई जगह से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है।
कारोबार में धीरे-धीरे बनेगी बात
कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। पुराने ग्राहक फिर से जुड़ सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना रहेगी। अगर नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बचें। पहले पूरी योजना बना लें, उसके बाद ही फैसला लें। इस दौरान सोच-समझकर किया गया काम आगे चलकर फायदा दे सकता है।
पैसों के मामले में रखें थोड़ा ध्यान
आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। घर या परिवार की किसी जरूरत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर पहले से कोई कर्ज चल रहा है तो उसे धीरे-धीरे कम करने का मौका मिल सकता है। बिना जरूरत की खरीदारी करने से बचें और जितना हो सके बचत पर ध्यान दें।
सेहत को नजरअंदाज न करें
इस दौरान सेहत का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। पेट से जुड़ी दिक्कत, गैस या पाचन की परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना कम खाएं और समय पर खाना खाने की आदत रखें। काम का दबाव ज्यादा होने से थकान भी महसूस हो सकती है। रोज थोड़ा टहलना या योग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
घर-परिवार में रखें शांति
परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। किसी भी बात को आराम से समझाने की कोशिश करें। जीवनसाथी और परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बातचीत जरूरी है।
ये उपाय कर सकते हैं
रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कामों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं।
क्या कहते हैं संकेत
कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत का अच्छा फल देने वाला माना जा रहा है। नौकरी और कामकाज में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। बस खर्च और सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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