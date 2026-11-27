दिसंबर में कुंभ राशि पर राहु केतु और शनि का गहरा असर होगा। इस दौरान पैसों को लेकर और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहां पढ़ें

महीने की शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि साथी या कारोबारी साझेदार के साथ बिना ज्यादा समझाए बात बन रही है। जो छोटा मामला कई दिनों से टल रहा है, उसके लिए साथ बैठें। पहले सप्ताह के बीच काम की गति बढ़ने पर भी शरीर थका महसूस कर सकता है। दो कामों के बीच थोड़ा वक्त छोड़ दें। 7 दिसंबर को चंद्रमा वृश्चिक में आएगा। काम की एक जरूरी बात पहले निपटा लेने से छुट्टी में बार बार फोन देखने की जरूरत कम होगी। औसत चाल के हिसाब से 5 दिसंबर की रात राहु मकर और केतु कर्क में आएंगे। राहु से ध्यान दूर के काम और ऐसे खर्चों की ओर जा सकता है जो रोज हिसाब में दिखाई नहीं देते। कोई काम देर रात तक करने की आदत पड़ रही है तो देखें कि सुबह का कौन सा काम उससे बिगड़ रहा है। केतु के असर को रोज की जिम्मेदारियों में नए तरीके की जरूरत से जोड़कर देख सकते हैं। दूसरे सप्ताह की शुरुआत में किया हुआ काम सामने आ सकता है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु में आएगा। इससे मित्रों और काम के परिचितों के जरिए आगे की योजना बन सकती है। तीसरे सप्ताह में नई कमाई या बचत का रास्ता दिखे तो यह भी देखें कि उसमें आपका कितना वक्त जाएगा। साल के अंत में किसी को सलाह देना, बच्चे की छोटी उपलब्धि में खुश होना या कोई पुराना काम पूरा करना संतोष दे सकता है।

मंगल के कारण जीवनसाथी के तुरंत ना बोलें पहले सप्ताह की सहजता को पुराने हिसाब खोलने में खर्च न करें। साथ में सामान लेने जाएं या ऐसी जगह थोड़ी देर बैठें जहां दोनों को घर का अगला काम याद न आता रहे। सिंह में मंगल पूरे महीने रहेगा। साथी की बात का तुरंत जवाब देने का मन हो तो पहले पूरी बात सुनें। साझेदारी में अपनी बात मजबूती से रखना उपयोगी है, लेकिन सामने वाले की थकान या उस दिन की परेशानी समझ लेने से अच्छी बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। 13 दिसंबर को सिंह में गुरु वक्री होगा। किसी ऐसी बात पर फिर चर्चा हो सकती है जिसे दोनों की सहमति मान लिया गया था। घर के खर्च या साथ बिताने वाले समय पर नए सिरे से बात करें। दूसरे सप्ताह के आखिर में साथी या बच्चों की जरूरत सामने आए तो उनकी ओर से खुद ही सारे फैसले न कर लें। बच्चे से पूछें कि वह अकेले क्या कर सकता है और किस काम के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है। भाई या बहन मदद की पेशकश करे तो उसे कोई साफ जिम्मेदारी दें। तुला में पूरे महीने शुक्र की मौजूदगी साथ कहीं जाने, कुछ सीखने या अपना नजरिया बदलने के मौके की तरह पढ़ी जा सकती है। यात्रा का वक्त न मिले तो साथ खाना बनाना, पुराने परिचित से मिलना या घर के पास की सैर ठीक रहेगी। 23 दिसंबर की शाम चंद्रमा मिथुन में आएगा। आसपास के दिनों में बच्चे की मेहनत का जिक्र करें, भले उसका नतीजा अपेक्षा के मुताबिक न हो।

इस महीने कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर खास पहले सप्ताह में मन उखड़ा हो तो नई जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले काम और वक्त का हिसाब लगा लें। 2 दिसंबर की शाम बुध तुला से वृश्चिक में आएगा। इस बदलाव के बाद अपने काम का विवरण तैयार करने और लोगों को काम की स्थिति बताने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में वरिष्ठ के सामने बात रखने का मौका मिले तो ऐसा उदाहरण चुनें जिसमें आपका योगदान साफ दिखे। यदि कुछ बाकी है तो बताएं कि वह कब तक पूरा हो सकता है और उसके लिए क्या चाहिए। घर और काम की समय सीमा एक साथ सामने आए तो सहकर्मी को यह साफ बताकर जाएं कि वह कौन सा फैसला आपके बिना ले सकता है। पढ़ाई में जो विषय समझ में आता लगता है, उसे बोलकर समझाएं। जहां बात अटके वहां लौटकर उदाहरण देखें और खुद दोबारा हल करें। कारोबार में दूसरे सप्ताह की शुरुआत में कोई पूछताछ मिले तो माल या सेवा देने की वास्तविक तारीख बताएं। बाद में फिर तारीख बदलने से अच्छा है कि शुरू में थोड़ा समय मांगें। 22 दिसंबर की सुबह बुध धनु में आएगा। टीम में किसी साझा विचार को लिखकर बांटने या पुराने संपर्क से काम की अगली तारीख लेने में यह समय मददगार लग सकता है। आपसे राय मांगी जाए तो पहले पूछें कि सामने वाला क्या आजमा चुका है। सलाह देते हुए सामने वाले का पूरा काम अपने ऊपर न लें। जो सहकर्मी आगे का हिस्सा संभाल सकता है, उसे जानकारी देकर काम सौंपें। पुराने अधूरे काम को बंद करने से जनवरी की पढ़ाई या परियोजना सहज ढंग से शुरू की जा सकेगी।

शनि इसी महीने मार्गी होंगे तो हिसाब साफ रखें दूसरे सप्ताह में काम की पहचान के साथ आय की बात उठ सकती है। सम्मान या प्रशंसा को रकम समझकर खर्च तय न करें। 11 दिसंबर को शनि मीन में मार्गी होगा। नियमित आमदनी, परिवार के खर्च और पुराने बकाये का साफ हिसाब बनाने में फायदा होगा। साल के अंत में भुगतान का सवाल आए तो रसीद, तारीख और शेष रकम एक जगह रखें। हिसाब में फर्क हो तो संबंधित व्यक्ति से लिखित विवरण मांगें। तीसरे सप्ताह में अलग काम से कुछ आमदनी मिलने की संभावना दिखे तो भुगतान का अगला समय पूछें। पहली रकम खाते में आने पर उसमें से छोटा हिस्सा बचाकर देखें। इसी दौरान घर,वाहन या अपने गांव के घर पर पैसा लगाने का मन हो सकता है। जरूरी मरम्मत और वह बदलाव जो अभी रुक सकता है, दोनों की अलग लागत पूछें। वाहन चलता हो तो नया लेने से पहले जांचें कि कौन सा हिस्सा ठीक कराना काफी होगा। लागत खुलने तक नए कारोबार के लिए अपनी तय बचत देना टाला जा सकता है।परिवार के साथ बैठकर वह खर्च चुनें जिसे अभी संभालना जरूरी है। किसी पुराने बकाये या विवाद पर बातचीत हो तो भावनाओं के बीच रकम भूल न जाएं। क्या आपसे पूरी राशि मांगी जा रही है या किस्त की बात हो रही है, इसे साफ कर लें। कोई समाधान दिखे तो उसकी शर्त घर में भी बता दें।

दिसंबर के महीने में कुंभ राशि इन बातों का रखें ध्यान पहले सप्ताह के बीच ऑफिस से घर लौटकर भी मन काम में लगा रह सकता है। अगली सुबह की जरूरी बात लिख लें ताकि रात को बार बार उसी पर सोचने की जरूरत कम पड़े। साथी थका महसूस करे तो खाना या छोटा घरेलू काम बांट लें। सफर का कार्यक्रम बनाते समय रास्ते में पानी, खाना और थोड़ी देर रुकने का इंतजाम करें। दूसरे सप्ताह के आखिरी हिस्से में घर की चिंता और काम पर असर पड़ने का डर साथ चल सकते हैं। पहले जिस व्यक्ति को अपना काम देना है, उसे स्थिति साफ बताएं। उसके बाद घर की जरूरत देखें और भोजन के लिए बैठने का वक्त रखें। महीने के अंतिम सप्ताह में, 25 दिसंबर की शाम चंद्रमा कर्क में आएगा। इसके आसपास दिनचर्या के छोटे काम फिर क्रम में लगाने की ओर ध्यान जा सकता है। साल की छुट्टियों में यात्रा से देर लौटें तो अगली सुबह थोड़ा खुला समय रखें। लगातार अस्वस्थता में आराम के साथ उचित सलाह लेने के लिए भी वक्त निकालें।

इस महीने कुंभ राशि वाले इन उपायों को आजमाएं दूसरे सप्ताह की शुरुआत में मां काली की पूजा आपकी आस्था का हिस्सा हो तो घर पर कुछ मिनट बैठ सकते हैं। मंदिर जाएं तो उसी समय कोई दूसरा काम पूरा करने की जल्दी न रखें। महीने के बीच किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र से पूछें कि उन्हें किस छोटे काम में मदद चाहिए। दवा लाने से लेकर मुश्किल कागज पढ़ने तक कोई एक जिम्मेदारी समय तय करके लें। साल खत्म होने से पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद दें जिसने काम की व्यस्तता में आपकी कोई जिम्मेदारी संभाली थी।

दिसंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन • 1 से 7 दिसंबर। 2 दिसंबर की शाम बुध वृश्चिक में आएगा। किसी साझेदार से तय काम का ब्यौरा साफ करें। सप्ताह के आखिर में साथी के साथ बाहर जाने का प्लान बने तो बीच के दिनों में आराम की जगह रखें।

• 8 से 14 दिसंबर। 9 दिसंबर की रात चंद्रमा धनु में आएगा। इस सप्ताह किए हुए काम की जानकारी वरिष्ठ को दें और आमदनी की चर्चा में तारीख पूछें। सप्ताह ढलते घर के लिए वक्त छोड़ें। भाई या बहन कोई रास्ता सुझाए तो सुनें।

• 15 से 21 दिसंबर। 16 दिसंबर को सूर्य धनु में आएगा। कमाई का नया रास्ता दिखे तो बचत का हिस्सा पहले तय करें। परिवार की जरूरत पूछकर किसी परिचित को भी उतनी मदद दें जितनी आसानी से निभा सकें।

• 22 से 31 दिसंबर। 22 दिसंबर के बाद काम का अगला कदम टीम के साथ तय करें। पुराना बकाया या अधूरा काम खत्म करने के लिए उसका हिसाब देखें। घर की मरम्मत के लिए अनुमान लें और खर्च पर सोचने का समय रखें।