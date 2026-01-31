Hindustan Hindi News
कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना रहेगा सबसे खास, 4 ग्रह करेंगे गोचर, इन बातों का रखें ध्यान

फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुंभ राशि में चार ग्रह गोचर करेंगे। 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे।

Jan 31, 2026 03:08 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kumbh Rashi, कुंभ राशि: फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुंभ राशि में चार ग्रह गोचर करेंगे। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चार ग्रहों के कुंभ राशि में प्रवेश करने से कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना बेहद ही खास रहने वाला है। इस माह कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव तो होंगे ही। साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। आइए जानते हैं, चार ग्रहों के कुंभ राशि में प्रवेश से कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का हाल....

कुंभ राशि वालों के लिए क्या रहेगा खास- कुंभ राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, वो धीरे-धीरे अब पूरे होने लगेंगे। करियर के लिहाज से यह समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी। यह समय पहचान बनाने का अवसर आपको देगा। ऑफिस में आपकी राय को गंभीरता से लिया जा सकता है और सीनियर अधिकारियों का भरोसा भी बढ़ेगा। जो लोग नई नौकरी या रोल में बदलाव की सोच रहे हैं, उनके लिए फरवरी नए रास्ते खोल सकता है।

व्यापार से जुड़े कुंभ राशि वालों के लिए भी यह महीना उम्मीद जगाने वाला है। नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, नेटवर्क मजबूत होगा और किसी पुराने प्रयास का फायदा इस दौरान सामने आ सकता है। हालांकि लाभ धीरे-धीरे मिलेगा, लेकिन दिशा सही रहेगी। खास बात यह है कि इस समय लिए गए फैसले लंबे समय तक असर डाल सकते हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें तो फरवरी में आय के नए स्रोत बन सकते हैं या पहले से चल रही आमदनी में सुधार देखने को मिल सकता है। पैसों को लेकर सोच साफ होगी और भविष्य की प्लानिंग पर ध्यान जाएगा। निवेश या बचत से जुड़ा कोई अहम निर्णय इस दौरान लिया जा सकता है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर संतुलन बनाए रखा जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत ही रहेगी।

रिश्तों के लिहाज से भी कुंभ राशि वालों के लिए यह समय खास रहेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और जो लोग पहले किसी उलझन या दूरी से गुजर रहे थे, उनके रिश्ते में बातचीत के जरिए सुधार हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे और घर का माहौल पहले से ज्यादा सहयोगपूर्ण रहेगा।

इन बातों का रखें ध्यान- भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। चाहे वह करियर हो, पैसा हो या रिश्ते- हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में तनाव की वजह बन सकता है। अहंकार और जिद से दूरी बनाए रखें। इस समय आपके विचारों में दम होगा, लेकिन हर किसी पर अपनी बात थोपने की कोशिश नुकसान पहुंचा सकती है। बातचीत और समझौते का रास्ता ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खासकर कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।

सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। काम का दबाव और मानसिक व्यस्तता थकान की वजह बन सकती है। नींद की कमी, सिरदर्द या तनाव जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। ऐसे में अपने रूटीन को बिगड़ने न दें और खुद के लिए समय निकालना सीखें। नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान आपको फिट रखेगा। इसके अलावा, किसी भी तरह के विवाद या टकराव से बचना कुंभ राशि वालों के लिए फायदेमंद रहेगा। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना और धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। अगर किसी मुद्दे पर उलझन हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समय लेकर फैसला करें।

कुल मिलाकर, चार ग्रहों के कुंभ राशि में प्रवेश करने से संभावनाएं बढ़ेंगी। यह समय आपको आगे बढ़ने, खुद को साबित करने और जीवन की दिशा तय करने का मौका देगा। सही सोच, संतुलन और संयम के साथ अगर इस महीने को संभाल लिया गया, तो आने वाला समय आपके लिए और भी बेहतर साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
