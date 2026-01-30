जानें फरवरी में कैसे कुंभ राशि में बैक टू बैक 4 राजयोग दिलाएंगे लाभ, 4 बड़े ग्रहों का गोचर भी खास, पढ़ें कैसा रहेगा समय
kumbh rashi ke liye February ka mahina kaisa rahega : कुंभ राशि के लिए फरवरी का महीना बहुत खास रहेगा। इस राशि में फरवरी में राहु, बुध, सूर्य, मंगल और सूर्य का गोचर कई तरह से अच्छे योग दिलाएगा। राहु के कारण मानसिक तौर पर आप दिक्कत में आ सकते हैं,
कुंभ राशि के लिए फरवरी का महीना बहुत खास रहेगा। इस राशि में फरवरी में राहु, बुध, सूर्य, मंगल और सूर्य का गोचर कई तरह से अच्छे योग दिलाएगा। राहु के कारण मानसिक तौर पर आप दिक्कत में आ सकते हैं, लेकिन चार राजयोग बन रहे हैं, जो आपके लिए एक के बाद एक लाभ के योग बनाएंगे और आपको धन लाभ देंगे। आपके लिए समय थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती है, लेकिन फरवरी में आपके लिए स्थिति अच्छी होगी। इस प्रकार एक के बाद एक योग पूरे महीने शनि की कुंभ राशि को लाभ दिलाएंगे। आपके लिए समय उत्तम रहेगा।
कब कौन सा ग्रह आएगा कुंभ राशि में और कौन से राजयोग बनेंगे
फरवरी में सबसे पहले बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, पिता पुत्र की जोड़ी भी कमाल करेगी। 23 फरवरी को मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में पहले से राहु ग्रह मौजूद हैं। इन चार ग्रहों के संयोग से चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा, इनमें लक्ष्मी नारायणयोग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और मंगलादित्य योग बनेंगे। वैदिक ज्योतिष इन योगों के बहुत लाभ हैं, जो राशियों को लाभ देते हैं।
बिजनेस और नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा
नौकरी वालों के लिए इस समय लाभ होता दिख रहा है, लेकिन कुछ फील्ड के लोगों को समय ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, वहीं आप नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, तो कुंभ राशि के लोगों के लिए अच्छे योग हैं। इस समय क्वालिटी पर फोकस करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लवलाइफ में आपके लिए अच्छा समय
इस दौरान पार्टनर से आपके थोड़ी बनेगी। इमोशनली आपके लिए अच्छा समय है जब आप पार्टनर से बात करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं। शुक्र के आने से शुक्रादित्य राजयोग बनेगा, इससे परिवार में भी रिश्ते सुधरेंगे। पार्टनर से अनबन को दूर करने के लिए आपके पास अच्छा समय है।
पैसों के मामले में भी आपके लिए बेस्ट टाइम
आपकी कमाई का एक जरिया बंद हो रहा है, तो दूसरा जरिया खुल सकता है। आपके लिए निवेश लाभ देना वाला है, लेकिन लगातार आपको वॉच रखनी होगी और रिसर्च करते रहें, जिसमें भी आप पैसा लगा रहे हैं।
सेहत को लेकर कैसा रहेगा फरवरी
सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, आपको आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। इस समय आप अपनी सेहत से कम और परिवार के लोगों की सेहत की चिंता ज्यादा करेंगे। आपको पैरेंट्स को लेकर हेल्थ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वहीं संतान की तरफ से भी आप परेशान हो सकते हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।