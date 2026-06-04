आज का कुंभ राशिफल 4 जून 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

Aaj ka Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope Today: कुंभ राशि वालों के लिए 4 जून को चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी। आपके लिए कैसा रहेगा ग्रहों का बदलाव , पढ़ें राशिफल

Kumbh Rashifal in hindi: 4 जून से कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपको लवलाइफ में तोड़ा एफर्ट लगाना होगा। बिजनेस में चीजें सही रहेंगी, लेकिन आप कॉस्ट के कारण परेशान होंगे, लागत बढ़ने से आपके लिए समस्याएं आ रही हैं। कुंभ राशि वालों का करियर इस समय खराब नजर आ रहा है। आपको ऑफिस में भी परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें सही होने लगेंगी।

कुभ लव राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए लवलाइफ भी आज खास रहेगी। आपके हिसाब से आपका पार्टनर आज चल रहा है। जो आप कह रहे हैं, उसकी के हिसाब से चीजें हो रही हैं। आप दोनों के बीच बेहद खूबसूरत और सकारात्मक रिश्ता बना हुआ है। आज आप दोनों में आपसी प्यार और भी बढेगा। आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब आएंगे। जो लोग अकेले हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही है और भाग्यशाली समय है। आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय दिक्कत जहां आएगी, वो आपकी शादीशुदा जिंदगी में आएगी। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है। बातचीत करते समय थोड़ा धैर्य रखें ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे और उनके साथ में कोई कमी न आए।

कुंभ धन रशिफल आपके लिए आर्थिक तौर पर चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं आज। कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं। कहीं आपके लिए लाभ के योग आने वाले थे, लेकिन आज आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। अगर आप कहीं बड़ा पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इस बात का ध्यान देना कि पैसा कहीं भी लगाने से आज बचें, आपका पैसा फंस सकता है, फिलहाल के लिए इसे टाल दें। बिजनेस में भी आपकी कॉस्ट बढञ रही है, इसलिए बिजनेस में भी कुछ फैसले लेने में आपको दिक्कत हो रही है।

कुंभ करियर राशिफल आपके लिएकरियर के लिहाज से भी आज चीजें सही नहीं है। ऑफिस में आपका क्रेडिट लिया जा सकता है, जिससे आप हताश और परेशान होंगे। आपके सीनियर्स को आपके खिलाफ किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा खास ध्यान दें। आपके लिए आज चीजें बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश करें कि बचकर समय को पार करें।