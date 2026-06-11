कुंभ राशिफल 11 जून 2026:कुंभ राशि के लिए शनि द्वितीय भाव में बैठा शनि ला सकता है दिक्कत, पढ़ें पूरा राशिफल
Kumbh rashi:कुंभ राशि का आज का दिन हेल्थ के लिहाज से दिक्कत वाला है, आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, बाकी धन के मामले में आज का दिन अच्छा है।
Aaj ka kumbh Rashifal in hindi 11 june: आज कुंभ राशि वाले पराक्रमी रहेंगे। आपके लिए समय अच्छा है और प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए अचीवमेंट पाने का समय है। आपकी बुद्धि इस समय अच्छा काम कर रही है, जिससे आपके फैसले भी आप अच्छे ले रहे हैं। आपके लिए इस समय खास चीजें हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा खास ध्यान दें। पैसों को लेकर और हेल्थ को लेकर शनि के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है, जिससे आप निराश हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझकर पैसों को लेनदेन करें।
कुंभ लव राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। आपको अपने पार्टनर के साथ सही संयोग बनाना होगा। आप दोनों का कमिटमेंट ही होगा जो मुश्किल दौर में भी आपको साथ रखेगा। लवलाइफ में अच्छे पल आप जिएंगे। एक दूसरे के लिए समय निकालें। घर में एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल भी आपकी लवलाइफ को खास बनाएंगे।
कुंभ करियर राशिफल
ऑफिस लाइफ में आप अपना पराक्रम और बुद्धि दोनों दिखाकर अपने काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए प्रशंसा भी मिल रहे हैं। आज आपको सोशल लाइफ में आपको सभी जान रहे हैं। अगर आ क्रिएटिव हैं तो आपकी क्रिएटिविटी की भी तारीफ हो सकती है। आपके लिए कोई चुगली कर सकता है, इसलिए ध्यान दें कि किसी को इतना स्पेस ना दें और इधर-उधर की बातों में समय खराब ना करें।
कुंभ मनी राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए निवेश की स्थिति अच्छी है, नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर पैसा लगाएं, वैसे आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन आपका शनि द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा शनि कभी-कभी डिप्रेशन का कारण बना सकता है। इसलिए इस दौरान आपको धन से जुड़ा डिप्रेशन हो सकता है, इसलिए सोच समझकर काम करें। व्यवसायिक सफलता बढ़ चढ़कर रहेगी। अच्छे फैसले ले सकते हैं। आप बहुत प्रखर हो रखे हैं। व्यापार से भी अच्छा योग है। अच्छा फैसला ले रहे हैं। बुद्धि अच्छा काम कर रहे हैं।
कुंभ हेल्थ राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर थोड़ी दिक्कत लग रही है। इस समय आपको थोड़ा सा हार्मोनल दिक्कत हो सकती है। आपका शुगर का लेवल बढ़ सकता है। इसलिए मीठा कम से कम खाएं और शुगर की दवाएं समय पर लें। आपको कमजोरी भी लग सकती है, इसके लिए अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। काम कर रहे हैं तो रेस्ट भी करते रहें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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