कुंभ राशि पर साढ़ेसाती खत्म होने के बाद नहीं खत्म होगी साढ़ेसाती, पढ़ें शनि कब करेंगे हिसाब पूरा?
shani sadesati rashifal: शनि की साढ़ेसाती में शनि का हिसाब कब पूरा करेंगे, 2027 में खत्म होने के बाद भी नहीं खत्म होगी साढ़ेसाती।
12 राशियों में से 5 राशियां है जिन्हें शनि पीड़ित करता है, शनि एक तो जिस पर चलता है इसे पीड़ित करता है। उस राशि की एक आगे वाली राशि को प्रभावित करता है और उसकी एक पीछे वाली राशि को प्रभावित करता है। इस तरह तीन राशियों पर साढ़ेसाती करता है और दो राशियों पर शनि की ढैय्या रहती है। ये तो थी शनि की बात, शनि अभी मीन राशि में हैं। लेकिन कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती है। शनि की साढ़ेसाती कुंभ राशि से खत्म होने वाली है। लेकिन शनि का हिसाब यहीं खत्म नहीं होगा, साढ़ेसाती खत्म होने के बाद भी कुंभ पर रहेगा साढ़ेसाती का असर। यहां पढ़ें शनि कब करेंगे हिसाब किताब पूरा
शनि कर्मों का फल देंगे?
कुंभ राशि वालों के लिए इस दौरान काफी कुछ बदलेगा। साल 2027 में आपके लिए काफी कुछ बदलेगा। आपके लिए शनि काफी कुछ अच्छे फल देता है लेकिन सावधानी भी जरूरी है। शनि आपके कर्मों के अनुसार फल देता है। आपके कर्मों के अनुसार शनि क्या देने वाला है। अगर कर्म अच्छे तो हैं तो आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शनि आपको वही मिल रहा है जो आप कर रहे है। साल 2027 में शनि आपको मानसिक दिकक्तें तो देगा ही। सूर्य और शनि का योग 2027 में आपके लिए हेल्थ के मामले में दिक्कत दे सकता है।
साल 2027 में कुंभ राशि की कैसी होगी स्थिति
कुंभ राशि के लिए साढ़े साती 3 जून 2027 को खत्म होगी, जब शनि मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। इस तरह शनि की सभी समीकरण बदल जाएगें। 20 अक्टूबर 2027 को शनि मीन राशि में वापस आएगे, जब वक्री शनिहोंगे। इसके बाद शनि मार्गी होंगे, जो 23 फरवरी 2028 को होंगे और हमेशा के लिए शनि कुंभ राशि से निकल जाएगें। इसके बाद अब तो 30 साल बाद शनि आपकी राशि में आएंगे। तब तक काफी कुछ आपकी लाइफ में बदल चुका होगा। यहां गुरु और राहु-केतु की बात भी करें तो आपको 6वें, 7वें और 8वें घरों से गुज़रेगा; राहु आपके 12वें घर में, केतु आपके 6वें घर में है।
तकलीफे कम होने का नाम नहीं लेंगी
15 मार्च से अप्रैल तक दिक्कतें आपके लिए खुध से आएंगी। आपके लिए पॉलिटिक्स बढ़ेगी। कामों में परेशानी है। कर्मों को सही रखें, अगर कर्म सही रहेंगे तो आपके लिए चीजें अच्छा फल देंगी। जून में 2027 में साढ़ेसाती आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी सभी परेशानियां खत्म हो गई है। हालांकि काफी हद तक राहत मिलेगी। गलत कामों से बचें और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। इससे आपको बचना होगा। आपको दूसरों की मदद करमी है। नेगेटिव धन ना कमाएं , पॉजिटिव तरीके से धन कमाएं। घर को साफ सुथरा रखें, किसी का अपमान, अफने से नीचे वालों का अपमान ना करें। मेहमान जो आएं उनका स्वागत करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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