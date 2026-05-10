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क्या कुलदेवता और इष्ट देवता एक ही होते हैं? जानिए इनके बीच अंतर और पूजा की विधि

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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क्या कुलदेवता और इष्ट देवता एक ही होते हैं? जानिए इन दोनों में मुख्य अंतर, महत्व और सही पूजा विधि। कुलदेवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, जबकि इष्ट देवता व्यक्तिगत आराधना के प्रतीक हैं। इस लेख में विस्तार से पढ़ें दोनों की पूजा कैसे करें और उनके आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें।

क्या कुलदेवता और इष्ट देवता एक ही होते हैं? जानिए इनके बीच अंतर और पूजा की विधि

हिंदू धर्म में कुलदेवता और इष्ट देवता दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। वास्तव में इन दोनों की पूजा, महत्व और स्वरूप पूरी तरह अलग हैं। कुलदेवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, जबकि इष्ट देवता व्यक्तिगत श्रद्धा और भावना पर आधारित होते हैं। इन दोनों की सही समझ और पूजा से जीवन में सुख-शांति और सुरक्षा बनी रहती है।

कुलदेवता कौन होते हैं?

कुलदेवता या कुलदेवी पूरे वंश की रक्षक शक्ति होती हैं। 'कुल' शब्द परिवार या वंश से बना है। ये देवता पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खानदान की देखभाल करते हैं। इनका संबंध आपके पूर्वजों और गोत्र से जुड़ा होता है। शास्त्रों में कुलदेवता को परिवार का अभिभावक माना गया है। शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कुलदेवता के आशीर्वाद से ही की जाती है। अगर कुलदेवता प्रसन्न हैं, तो परिवार पर बाहरी नकारात्मक शक्तियों या बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता है।

कुलदेवता की पूजा कैसे करें?

  • हर शुभ अवसर पर सबसे पहले कुलदेवता का आशीर्वाद लें।
  • व्रत-त्योहार या विशेष दिनों में उनके नाम से दीपक जलाएं।
  • साल में कम से कम एक बार कुलदेवता के मंदिर में परिवार सहित जाएं।
  • किसी भी खुशी के अवसर पर सबसे पहले उनका भोग लगाएं।
  • कुलदेवता की पूजा पूरे परिवार को साथ लेकर करें।

इष्ट देवता कौन होते हैं?

इष्ट देवता वह देवता हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और रुचि के अनुसार चुनता है। यह परिवार या वंश से नहीं जुड़े होते हैं। किसी को हनुमान जी इष्ट हैं, तो किसी को शिव जी, दुर्गा मां या कृष्ण जी। इष्ट देवता मुख्य रूप से मानसिक शांति, मार्गदर्शन और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए पूजे जाते हैं। इष्ट देवता समय के साथ बदल भी सकते हैं, जबकि कुलदेवता जीवन भर एक ही रहते हैं।

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इष्ट देवता की पूजा विधि

  • रोज अपने इष्ट देवता के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
  • दिन में कुछ समय आंखें बंद करके उनका ध्यान करें।
  • हर सुख-दुख की बात उन्हें बताएं, जैसे किसी अपनों से बात करते हैं।
  • उनकी प्रतिमा या तस्वीर को साफ-सुथरे स्थान पर रखें और नियमित पूजा करें।
  • इष्ट देवता से प्रार्थना करते समय पूरी निष्ठा और भाव रखें।

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कुलदेवता और इष्ट देवता में मुख्य अंतर

  1. कुलदेवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, जबकि इष्ट देवता व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित होते हैं।
  2. कुलदेवता बदल नहीं सकते, इष्ट देवता व्यक्ति अपनी इच्छा से चुन सकता है।
  3. शुभ कार्यों में कुलदेवता की पूजा अनिवार्य है, जबकि इष्ट देवता की पूजा वैकल्पिक लेकिन बहुत लाभकारी है।
  4. कुलदेवता वंश परंपरा से जुड़े हैं, इष्ट देवता हृदय की श्रद्धा से जुड़े हैं।
  5. कुलदेवता सुरक्षा देते हैं, तो इष्ट देवता मार्गदर्शन। दोनों की पूजा करने से जीवन में संतुलन बना रहता है।

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अगर आप दोनों की सही विधि से आराधना करेंगे, तो घर में सुख-समृद्धि और व्यक्तिगत जीवन में शांति बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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