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मेष से लेकर मीन राशि वाले कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर करें ये उपाय, बढ़ेगी समृद्धि

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Krishna Pingala Sankashti Chaturthi upay 2026 : आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। जुलाई महीने की संकष्टी चतुर्थी को कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। 

मेष से लेकर मीन राशि वाले कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर करें ये उपाय, बढ़ेगी समृद्धि

Krishna Pingala Sankashti Chaturthi upay: इस साल की कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी कल शुक्रवार के दिन पड़ रही है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चौथ का व्रत 03 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। जुलाई महीने की संकष्टी चतुर्थी को कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। कई माताएं संकष्टी चतुर्थी व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन राशि अनुसार क्या उपाय करने चाहिए-

मेष से लेकर मीन राशि वाले कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर करें ये उपाय, बढ़ेगी समृद्धि

मेष राशि- मेष राशि के लोग कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का गंगाजल से अभिषेक करें और दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए।

वृषभ राशि- कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन वृषभ राशि के लोग भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोग कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

कर्क राशि- श्री गणेश की असीम कृपा पाने के लिए कर्क राशि के लोग कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान को दूर्वा घास चढ़ाएं।

सिंह राशि- कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन सिंह राशि के लोग ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और उनका पंचामृत से अभिषेक भी करें।

कन्या राशि- कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर कन्या राशि के लोग भगवान गणेश की असीम कृपा पाने के लिए प्रभु को पीला चंदन लगाएं।

तुला राशि- कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर तुला राशि के लोगों को कच्चे दूध और गंगाजल से गणपति बप्पा का अभिषेक करना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए।

वृश्चिक राशि- कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन वृश्चिक राशि के लोग दही और शहद से भगवान गणेश का अभिषेक करें और ॐ गणेशाय नमः का जाप करें।

धनु राशि- धनु राशि के लोगों को कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करना चाहिए।

मकर राशि- कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए मकर राशि के लोग इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करें।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों को कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए और दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए।

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मीन राशि- कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए मीन राशि के लोगों को प्रभु को खीर का भोग लगाना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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