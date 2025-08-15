krishna janmashtami wishes in hindi messages sms quotes happy janmashtami ki shubhkamnaye in hindi Janmashtami wishes: कान्हा के इन मैसेज को भेजकर आप भी अपनों दें हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
krishna janmashtami wishes in hindi messages sms quotes happy janmashtami ki shubhkamnaye in hindi

Janmashtami wishes: कान्हा के इन मैसेज को भेजकर आप भी अपनों दें हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

happy janmashtami wishes 2025: जन्माष्टमी व्रत जो  करता है, वह सौ जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस पावन पर्व की लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 04:14 PM
Janmashtami wishes: कान्हा के इन मैसेज को भेजकर आप भी अपनों दें हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

happy janmashtami wishes 2025, happy krishna janmashtami wishes: आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव देशभर में मनाया जा रहा है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जन्माष्टमी व्रत करते हैं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि जो इस दिन व्रत करता है, वह सौ जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे भगवान श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस दिन अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्रीकृष्ण का पूजन करना चाहिए। जन्माष्टमी का यह पर्व बहुत खास है। आप भी मिलकर इस दिन भगवान कृष्ण से जुड़े ये मैसेजे शेयर करने चाहिए। इस पावन पर्व की लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः-happy krishna janmashtami

इस जन्माष्टमी यही है प्रार्थना कि भगवान कृष्ण आपके सभी दुखों और क्लेशों का नाश करें।

राधा जैसी भक्ति पाओ, कान्हा की मुरली की मिठास पाओ

माखन और गोपियों के बिना अधूरा है जन्माष्टमी का त्योहार

आओ मिलकर जन्माष्टमी मनाओं-happy krishna janmashtami

दही की हांड़ी, बारिश की फुहार

माखन और मिश्री के साथ मां यशोदा का दुलार

मंगलमय हो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार

Happy Janmashtami

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

भगवान कृष्ण के गीता के इन उपदेशों को आत्मसात करें- जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं-Happy Janmashtami

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥
श्रेष्ण बनें, आपकी तरह ही सभी आपका अनुसरण करेंगे-Happy Janmashtami

भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। इस त्यौहार को प्रेम और आनंद के साथ मनाएं।-जन्माष्टमी की शुभकामनाएं-happy krishna janmashtami

कान्हा की भक्ति से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपको सुख-समृद्धि मिले।-जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

इस जन्माष्टमी पर, आइए हम भगवान कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की शक्ति और साहस पाने के लिए प्रार्थना करें-जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।

जन्माष्टमी का त्यौहार आपके जीवन में नई शुरुआत और अनंत खुशियां लेकर आए। भक्ति और प्रेम के साथ मनाएं-जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें सदैव भक्ति और विश्वास से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

भगवान कृष्ण आपकी सभी चिंताओं को दूर करें और आपको स्वास्थ्य, धन और खुशियां मिलें- जन्माष्टमी की शुभकामनाएं