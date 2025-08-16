Krishna Janmashtami upay remedies for pregnant and childless ladies गर्भवती, निसंतान महिलाएं जन्माष्टमी पर करें ये खास उपाय, भगवान श्री कृष्ण के समान मिलेगी संतान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Krishna Janmashtami upay remedies for pregnant and childless ladies

गर्भवती, निसंतान महिलाएं जन्माष्टमी पर करें ये खास उपाय, भगवान श्री कृष्ण के समान मिलेगी संतान

Krishna Janmashtami 2025 : देशभर में आज जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। द्वापर युग में इसी दिन मध्यरात्रि में भगवान विष्णु ने आठवें अवतार के रूप में जन्म लिया था।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 05:51 PM
share Share
Follow Us on
गर्भवती, निसंतान महिलाएं जन्माष्टमी पर करें ये खास उपाय, भगवान श्री कृष्ण के समान मिलेगी संतान

Krishna Janmashtami 2025 : देशभर में आज जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन मध्यरात्रि में भगवान विष्णु ने आठवें अवतार के रूप में जन्म लिया था। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा-आराधना की जाती है। जन्माष्टमी के पावन दिन गर्भवती और निसंतान महिलाएं कुछ उपाय कर सकती हैं। इस उपाय को करने से गर्भवती, निसंतान महिलाओं को अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ये खास उपाय-

खीरे का इस्तेमाल-

खीरे का इस्तेमाल भी किया जाता है। खीरे का जन्माष्टमी में विशेष महत्व है। जन्माष्टमी की पूजा में डंठल वाले खीरे का उपयोग किया जाता है।

गर्भनाल की तरह माना जाता है खीरे को

कुछ लोग जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा का जन्म भी करते हैं। ऐसे में डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। वहीं, श्री कृष्ण के जन्म के बाद डंठल वाले खीरे को डंठल से उसी तरह अलग कर दिया जाता है जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है। भगवान के जन्म के बाद खीरे को डंठल से सिक्के की मदद से अलग कर दें। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को मां देवकी के गर्भ से अलग करना है।

पूजा के बाद खीरे का क्या करें-

जन्माष्टमी की पूजा के बाद कटे हुए खीरे को प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दिया जाता है।

इन महिलाओं के लिए होता है लाभदायक- जिन महिलाओं की संतान नहीं हो रही हैं, उन्हें जन्माष्टमी के पावन दिन भगवान का विधि-विधान से जन्म करवाना चाहिए और खीरे का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए इस कटे हुए खीरे को प्रसाद में ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है की संतान की प्राप्ति के लिए या भगवान श्री कृष्ण की तरह संतान पाने के लिए जन्माष्टमी पर डंठल वाले खीरे का प्रसाद रूप में सेवन करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:आज रात्रि में इस समय करें पूजा, ऐसे कराएं भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत स्नान
Janmashtami krishna Janmashtami
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने