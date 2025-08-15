Janmashtami puja vidhi: जन्माष्टमी पर कान्हा जी के स्नानसे लेकर चंद्र अर्घ्य तक का क्या मंत्र बोलें कैसे करें पूजा

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में कई मंत्रों का जाप किया जाता है। भविष्यपुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत जो इस प्रकार जो इस व्रत को करता है, उसे वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन-धान्य, सदगृह, दीर्घ आयु, राज्य तथा सभी मनोरथों का फल पाता है।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में रात को पूजा में भगवान को स्नान कराने से लेकर चंद्र अर्घ्य तक पूजा में कई मंत्रों को बोलना चाहिए। भविष्यपुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत जो इस प्रकार जो इस व्रत को करता है, उसे वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन-धान्य, सदगृह, दीर्घ आयु, राज्य तथा सभी मनोरथों का फल पाता है। जिस घरमें यह व्रत किया जाता है, वहां अकालमृत्यु नहीं होती, दुर्भाग्य नहीं आता, एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है । इस व्रत के करने वाले संसारके सभी सुखों को भोगकर अन्त में विष्णुलोक में निवास करते हैं।

सबसे पहले देवकी माता और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद ॐ देवक्यै नमः, ॐ वसुदेवाय नमः, ॐ बलभद्राय नमः,ॐ श्रीकृष्णाय नमः, ॐ सुभद्रायै नमः, ॐ नन्दाय नमः तथा ॐ यशोदाये नमः '- इन नाम मंत्रों से सभी का अलग-अलग पूजन करना चाहिए। इन मंत्रों से भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके योगेश्वराय योगसम्भवाय योगपतये गोविन्दाय नमो नमः - इस मंत्र कान्हा जी की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए । अनन्तर “यज्ञेश्वराय यज्ञसम्भवाय यज्ञपतये गोविन्दाय नमो नमः' - इस मंत्र से अनुलेपन, अर्घ्य, धूप, दीप आदि अर्पण करना चाहिए।

इसके बाद विश्चाय विश्वेश्वराय विश्चसम्भवाय विश्वपतये गोविन्दाय नमो नमः।' इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित कंरे।

दीप अर्पण करनेका मंत्र इस प्रकार है--' धर्मेश्चराय धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः।

इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चन्द्रमा, वसुदेव, देवकी, नन्द, यशोदा ओर बलदेवजी का पूजन करें, इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चन्द्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य दें।

क्षीरोदार्णवसम्भूत अत्रिनेत्रसमुद्धव। गृहाणार्ध्यं शशाद्धेन्दो रोहिण्या सहितो मम॥