Krishna Janmashtami : आज रात्रि में इस समय करें पूजा, ऐसे कराएं भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत स्नान

आज देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जनमाष्टमी का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बेहद खास दिन होता है।

Sat, 16 Aug 2025 03:31 PM
Krishna Janmashtami Puja Shubh Muhurat : आज देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जनमाष्टमी का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बेहद खास दिन होता है। विष्णु भगवान के आठवें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जन्माष्टमी के पावन दिन भगवान श्रीकृ्ष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है और इस शुभ मौके पर बाल गोपाल का पंचामृत से स्नान भी कराया जाता है। इस दिन बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने का विशेष महत्व है।

पंचामृत में उपयोग होने वाले समान का महत्व : ज्योतिष में दही को स्थिरता और संयम का प्रतीक माना गया है। वहीं दूध शुद्धता का प्रतीक होता है। घी को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। शहद जीवन में मिठास लाता है। जल जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।

पूजा के लिए ये मुहूर्त है शुभ-

पूजा का समय - 17 अगस्त की रात्रि को 12:04 ए एम से 12:47 ए एम तक

अवधि - आपको पूजा के लिए 43 मिनट का समय मिलेगा।

पंचामृत स्नान की संपूर्ण पूजा विधि: जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण की हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन का लेप लगाएं। अब पंचामृत स्नान की तैयारी करें। पंचामृत स्नान के लिए आपको कच्चे दूध, दही, शुद्ध शहद, चीनी और गंगाजल की आवश्यकता होगी। अब भगवान का सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद दही, शहद, चीनी से स्नान कराएं। अंत में भगवान का गंगाजल से अभिषेक करें। पंचामृत स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। भगवान का श्रृंगार संपूर्ण हो जाने के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। भगवान को झूला जरूर झुलाएं।

