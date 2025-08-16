Yogesh Joshi
| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 16 Aug 2025 02:23 PM
16 Aug 2025, 02:23:52 PM IST
Krishna Janmashtami Live : हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज मठों, मंदिरों व सभी जगहों पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि का अद्भुत योग के साथ ही वृद्धि, ध्रुव, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांक्ष और बुधादित्य योग भी बन रहा है। जो बहुत शुभ माना जाता है। ये 6 संयोग इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं।
Krishna Janmashtami Live : पंचामृत स्नान की संपूर्ण पूजा विधि
Krishna Janmashtami Live : जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण की हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन का लेप लगाएं। अब पंचामृत स्नान की तैयारी करें। पंचामृत स्नान के लिए आपको कच्चे दूध, दही, शुद्ध शहद, चीनी और गंगाजल की आवश्यकता होगी। अब भगवान का सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद दही, शहद, चीनी से स्नान कराएं। अंत में भगवान का गंगाजल से अभिषेक करें। पंचामृत स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। भगवान का श्रृंगार संपूर्ण हो जाने के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। भगवान को झूला जरूर झुलाएं।
16 Aug 2025, 02:21:36 PM IST
Krishna Janmashtami Live : 6 शुभ संयोग बन रहे हैं-
Krishna Janmashtami Live : जन्माष्टमी पर अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि का अद्भुत योग के साथ ही वृद्धि, ध्रुव, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांक्ष और बुधादित्य योग भी बन रहा है। जो बहुत शुभ माना जाता है। ये 6 संयोग इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं।
16 Aug 2025, 01:56:41 PM IST
Krishna Janmashtami Live : इन नियमों का पालन करें-
Krishna Janmashtami Live : इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही गाय की भी पूजा करें। पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गाय की मूर्ति भी रखें। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा में गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल करें।
16 Aug 2025, 01:52:10 PM IST
Krishna Janmashtami Live : कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण समय -
Krishna Janmashtami Live : कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में रात्रि को लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी 17 अगस्त को 05:51 ए एम के बाद किया जाएगा।
16 Aug 2025, 01:51:30 PM IST
Krishna Janmashtami Live : पूजा के लिए ये मुहूर्त है शुभ-
पूजा का समय - 12:04 ए एम से 12:47 ए एम, अगस्त 17
अवधि - 43 मिनट्स
16 Aug 2025, 01:49:54 PM IST
Krishna Janmashtami Live : व्रत रखने से होती है शुभ फल की प्राप्ति-
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करने से संतान की कामना की पूर्ति होती है।
16 Aug 2025, 01:46:41 PM IST
Krishna Janmashtami Live : खीरे से कराएं भगवान का जन्म-
Krishna Janmashtami Live : भगवान के जन्म के समय डंठल वाले खीरे का उपयोग किया जाता है। डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद डंठल वाले खीरे को डंठल से उसी तरह अलग कर दिया जाता है जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को मां देवकी के गर्भ से अलग करना है।
