Krishna Janmashtami ladoo gopal puja vidhi kheere se bhagwan ka janam kaise karayein कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे से कैसे कराएं कान्हा का जन्म? यहां जानें संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Krishna Janmashtami ladoo gopal puja vidhi kheere se bhagwan ka janam kaise karayein

कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे से कैसे कराएं कान्हा का जन्म? यहां जानें संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस साल 16 अगस्त यानी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 08:56 AM
share Share
Follow Us on
कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे से कैसे कराएं कान्हा का जन्म? यहां जानें संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस साल 16 अगस्त यानी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। जन्म के बाद भगवान का पंचामृत स्नान भी कराया जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे कराएं भगवान का जन्म-

खीरे से ऐसे कराएं भगवान का जन्म- भगवान के जन्म के समय डंठल वाले खीरे का उपयोग किया जाता है। डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद डंठल वाले खीरे को डंठल से उसी तरह अलग कर दिया जाता है जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को मां देवकी के गर्भ से अलग करना है। आपको पूजा के शुभ मुहूर्त से पहले ही डंठल वाले खीरे को पूजा स्थल पर रख लेना है। शुभ मुहूर्त में सिक्के से खीरे का डंठल काटें और खीरे को डंठल से उसी तरह अलग करें जैसे गर्भ से बच्चे की नाल को किया जाता। भगवान के जन्म की खुशी में शंख बजाएं। इसके बाद भगवान का पंचामृत स्नान भी कराएं।

पूजा का शुभ मुहूर्त- रात्रि में 12 बजकर 4 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक का समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए सबसे अच्छा रहेगा।

पंचामृत स्नान की संपूर्ण पूजा विधि: जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण की हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन का लेप लगाएं। अब पंचामृत स्नान की तैयारी करें। पंचामृत स्नान के लिए आपको कच्चे दूध, दही, शुद्ध शहद, चीनी और गंगाजल की आवश्यकता होगी। अब भगवान का सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद दही, शहद, चीनी से स्नान कराएं। अंत में भगवान का गंगाजल से अभिषेक करें। पंचामृत स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। भगवान का श्रृंगार संपूर्ण हो जाने के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। भगवान को झूला जरूर झुलाएं।

ये भी पढ़ें:कृष्ण जन्माष्टमी आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती
Janmashtami krishna Janmashtami
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने