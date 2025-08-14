Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पूजा का उत्तम मुहूर्त कब से होगा शुरू, पूजा के समय न करें ये गलतियां

Krishna Janmashtami Date Time: इस साल 16 अगस्त के दिन श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा। गौर फरमाने वाली बात है कि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं मिल पा रहा है।

Krishna Janmashtami Date: कृष्ण जन्माष्टमी को श्रीकृष्ण जयन्ती, गोकुलाष्टमी, श्री जयन्ती, अष्टमी रोहिणी और कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 16 अगस्त के दिन श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। गौर फरमाने वाली बात है कि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं मिल पा रहा है। शास्त्रों के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र के संयोग में मध्य रात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण हुआ था। ऐसे में आइए जानते हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजन के उत्तम मुहूर्त व पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।

ज्योतिष शास्त्र व पंचांग के अनुसार, 16 अगस्त के दिन ज्वालामुखी योग, वृद्धि और घ्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भरणी नक्षत्र सुबह 6:06 तक रहेगा, जिसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार रात 11:49 से शुरु होगी। समापन शनिवार की रात 9:34 होगा। उदया तिथि के अनुसार, जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाएंगे।

ग्रहों की स्थिति शुभ: इस दिन चंद्रमा मेष राशि में 11:43 ए एम तक, फिर वृषभ राशि में रहेंगे। कर्क राशि में बुध और मंगल कन्या राशि में होने से 60 डिग्री का संयोग बन रहा है, इसे त्रिएकादश योग कहते हैं। लाभ दृष्टि योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही सूर्य सिंह राशि में रहेंगे।

जन्माष्टमी पर पूजा का उत्तम मुहूर्त कब से होगा शुरू जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण पूजा निशीथ समय पर की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार, निशीथ मध्यरात्रि का समय होता है। निशीत काल में भक्त लोग श्री बालकृष्ण की पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं।