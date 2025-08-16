Krishna Janmashtami 2025 Top 20+ wishes messages Facebook and WhatsApp status कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शेयर करें ये खूबसूरत 20+ Quotes, Shayari, प्यार भरे संदेश, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शेयर करें ये खूबसूरत 20+ Quotes, Shayari, प्यार भरे संदेश

Happy Krishna Janmashtami 2025 : हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 09:24 AM
Happy Krishna Janmashtami 2025 : हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के पावन पर्व में विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पावन दिन अपनों को खूबसूरत Photos, Quotes, Shayari, प्यार भरे संदेशों के जरिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भेजें।

Krishna Janmashtami 2025 Quotes, Shayari-

मथुरा में जन्म हुआ, वृन्दावन की मिट्टी में खेले नटखट गोपाला

दुष्टों का संहार किया, फैलाया चारों तरफ उजाला.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

ब्रज के दुलारे यशोदा मैया की आंखों के तारे,

राधा और गोपियां उन्हें सखा कहकर पुकारे,

ऐसे मनमोहक हैं श्रीकृष्ण हमारे..

कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

गोकुल का राजा, माखन चोर,

राधा संग जिसने बांधी डोर।

आओ सब गुण उनके गाएं,

आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

ब्रिज की धरोहर वो नंदलाला गोपाला है,

बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला,

वो मुरली मनोहर आने वाला है.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

गोकुल का वो बालक चंचल जिससे दुनिया हारी,

राधा संग रास रचाए, वो कृष्ण मुरारी

जैसे नंद के घर में आए खुशियां

वैसे ही आपके घर में भी गूंजे किलकारी.

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्योहार.

माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

माखन चुराकर जिसने खाया

बंसी बजाकर जिसने नचाया

खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया।

आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

राधा की चाहत है कृष्णा, उसके दिल की विरासत है कृष्णा,

चाहें कितना भी रास रचा ले कृष्णा, दुनिया तो फिर भी कहती है,

राधे-कृष्णा, राधे-कृष्णा। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की

हाथी घोड़ा पालकी, जैय कन्हैया लाल की।

हैप्पी जन्माष्टमी

राधा की चाहत है कृष्णा, उसके दिल की विरासत है कृष्णा,

चाहें कितना भी रास रचा ले कृष्णा, दुनिया तो फिर भी कहती है,

राधे-कृष्णा, राधे-कृष्णा।

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी बल्लभम।

कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।

Happy Janmashtami 2025

श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।

लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम।

सांवरे की बंसी को बजने से काम।

राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम।

जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं

आप खुशियों के दीप जलाएं,

परेशानी आपसे आंखे चुराए

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं...

तीज गई, सावन गया

गया राखी का त्योहार,

कान्‍हा तेरे स्वागत में

खड़ा है सारा संसार,

जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं...

मुरली मनोहर, ब्रिज की धरोहर

वो नंदलाला गोपाला है,

बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला है

मुरली मनोहर आने वाला है...

शुभ जन्माष्टमी

रूप बड़ा प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है

बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने कान्‍हा ने

पल भर में हल कर डाला है

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

मुरली मनोहर, ब्रिज की धरोहर,

वो नंदलाला गोपाला है,

बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला है,

मुरली मनोहर आने वाला है

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दि​क शुभकामनाएं

राधा की कृपा, श्याम का प्यार,

आपको और परिवार को

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का पर्व

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी 2025

भगवान कृष्ण हमारे जीवन को आनंद और दया से भर दें

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दि​क शुभकामनाएं

दही माखन का पर्व आया

खुशियां अपने संग लाया

प्रेम से सब कहते हैं उसे नंदलाला

आंखें तरस गई अब तो आजा गोपाला

आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी

हे नाथ नारायण वासुदेवाय

एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दि​क शुभकामनाएं

नन्द के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की,

हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की.

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी 2025

