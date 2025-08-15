Krishna Janmashtami 2025 ke din kya karna chaiye aur kya nahi karna chaiye जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?

Do and don't of Krishna Janmashtami: कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्यों को करना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि कुछ कार्यों को करने की मनाही है। जानें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:15 AM
Krishna janmashtami par kya karna chahiye aur kya nahi: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस पर्व की रौनक मथुरा व वृंदावन में देखने लायक होती है। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए लोग घरों में साज-सज्जा करते हैं और भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का विधिवत श्रृंगार करके उनकी आधी रात को पूजा करते हैं। हर साल जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त, शनिवार को है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्यों को करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। जानें जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए-

1. जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए।

2. इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दिन में सोने से बचना चाहिए।

3. इस दिन फलाहार व्रत करने वाले व्रती फल, साबूदाना, दूध, दही आदि का सेवन कर सकते हैं।

4. निर्जला जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को किसी भी तरह के अन्न या जल का सेवन नहीं करना चाहिए।

5. भगवान श्रीकृष्ण की सुबह व शाम को पूजा करनी चाहिए।

6. रात 12 बजे के बाद भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद ही व्रत पारण करना चाहिए।

जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए:

1. जन्माष्टमी के दिन काले रंग के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए और न ही पूजा में काले रंग की वस्तु प्रयोग करनी चाहिए।

2. व्रत के दौरान अन्न व नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।

3. वाद-विवादों से दूर रहना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए।

4. मांस-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

