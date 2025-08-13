Janmashtami: कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से क्या फल मिलता, यहां जानें

Janmashtami vrat ke labh:भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन ग्रह गोचर की बात करें तो इस दिन सूर्य सिंह राशि में थे, चंद्रमा वृषभ राशि में थे। रोहिणी नक्षत्र था। कहते हैं कि ऐसे समय में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब अदभुद संयोग था।

भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन ग्रह गोचर की बात करें तो इस दिन सूर्य सिंह राशि में थे, चंद्रमा वृषभ राशि में थे। रोहिणी नक्षत्र था। कहते हैं कि ऐसे समय में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब अदभुद संयोग था। इस साल भी जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र को छोड़कर भगवान कृष्ण के जन्म जैसी ही संयोग मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रतके करनेसे संसारमें शान्ति होगी, सुख प्राप्त होगा और कोई रोग नहीं सताता है। यह भी कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है।

भविष्यपुराण में भी कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन-धान्य, सदगृह, दीर्घ आयुष्य और सभी मनोरथों को प्राप्त करता है । जिस देश में यह उत्सव किया जाता हे, वहां जन्म-मरण का फेर नहीं रहता है। जिस घर में जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, वहां अकालमृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है। वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है । इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोगकर अन्तम विष्णुलोक में निवास करते हैं ।