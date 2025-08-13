Janmashtami: जन्माष्टमी पर इस आसान तरीके से करें कान्हा का अभिषेक व श्रृंगार

Krishna Janmashtami 2025: हर साल भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव 16 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू-गोपाल की विधिवत पूजा की जाती है। प्रभु की सेवा संतान की तरह करने की मान्यता है। इस दिन लोग कान्हा का जन्म करते हैं, सजाते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं और भक्ति वंदना करते हैं। इसलिए घर आप भी इस जन्माष्टमी लड्डू-गोपाल की घर में उपासना करने वाले हैं तो जानें कन्हा के अभिषेक व शृंगार की आसान विधि-

जन्माष्टमी पर इस आसान तरीके से करें कान्हा का अभिषेक व श्रृंगार

सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। फिर कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछे और उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु का आभूषणों से श्रृंगार करें। इन्हें मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसके बाद प्रभु पर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। पीला चंदन लगाएं। अब प्रभु को अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी के दीपक से प्रभु की आरती पूरी श्रद्धा के साथ करें। कान्हा जी को माखन बेहद पसंद है। इसलिए लड्डू गोपाल को माखन मिश्री या मेवे की खीर का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन भजन-कीर्तन करने का भी विशेष महत्व होता है।