मथुरा में कब मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 221 किलो चांदी से सजेगा गर्भगृह, जन्मस्थान पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से शुरु हो गयी हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान रखते हुए जन्मोत्सव को राष्ट्र भक्ति से भी जोड़ा जा रहा है। एक ओर जन्मस्थान परिसर में जहां ऑपरेशन सिंदूर का कट आउट आकर्षण का केन्द्र होगा, वहीं ठाकुरजी की ‘सिंदूर’ पुष्प-बंगला में विराजमान होकर दर्शन देंगे। रविवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर आयोजित पत्रकार वार्ता में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा-संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं सुनिष्चित की जा रही हैं। ठाकुरजी का जन्मोत्सव शास्त्रीय मर्यादाओं एवं परंपराओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 16 अगस्त को मनायी जाएगी। जन्मोत्सव में ठाकुरजी के श्रृंगार, पोषाक, मंदिर की साज-सज्जा नयनाभिराम व अभूतपूर्व होगी। संस्थान के सचिव ने बताया कि युद्ध कौशल, कूटनीति एवं पराक्रम के प्रतीक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने प्रत्येक भारतीय के अन्दर गौरव एवं देशभक्ति की भावना का संचार किया है। इसे ध्यान में रखते हुए जन्मस्थान पर ऑपरेशन सिंदूर का विशाल कटआउट लगाया जाएगा, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर का लोबो भी होगा, वहीं ठाकुरजी की‘सिंदूर’ पुष्प-बंगला में विराजमान होकर दर्शन देंगे। 16 अगस्त को प्रातः दिव्य शहनाई एवं नगाड़ों के सुमधुर वादन के साथ भगवान की मंगला आरती के दर्शन प्रातः 5:30 बजे से होंगे। तदोपरान्त प्रातः 8 बजे भगवान का दिव्य पंचामृत अभिषेक किया जाएगा एवं भगवान के पवित्र स्त्रोतों का पाठ एवं पुष्पार्चन होगा। प्रातः 9 बजे भव्य पुष्पांजलि एवं श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी महोत्सव के संकल्प का अलौकिक कार्यक्रम भागवत-भवन में आयोजित किया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालुओं का प्रवेश गोविन्द द्वार (गेट नं-3) से होगा एवं निकास मुख्य द्वार (गेट नं-1) से होगा।