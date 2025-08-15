krishna janmashtami 16 august 2025 budhaditya gajlaxmi yog horoscope rashifal future predictions जन्माष्टमी पर बन रहा है बुधादित्य-गजलक्ष्मी योग, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
krishna janmashtami 16 august 2025 budhaditya gajlaxmi yog horoscope rashifal future predictions

जन्माष्टमी पर बन रहा है बुधादित्य-गजलक्ष्मी योग, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार बुधादित्य, गजलक्ष्मी समेत 6 योगों का संयोग बन रहे हैं। बुधादित्य-गजलक्ष्मी के योग से कुछ राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 08:04 PM
Krishna Janmashtami Horoscope : भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार बुधादित्य, गजलक्ष्मी समेत 6 योगों का संयोग बन रहे हैं। जन्माष्टमी पर अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि का अद्भुत योग के साथ ही वृद्धि, ध्रुव, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांक्ष और बुधादित्य योग भी बन रहा है। जो बहुत शुभ माना जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रवेश 15 अगस्त, शुक्रवार की रात 11 बजकर 48 बजे हो रहा है, अष्टमी तिथि 16 अगस्त रात 9.34 मिनट पर समाप्त होगी। लेकिन उदया तिथि में 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी।

गजलक्ष्मी और बुधादित्य योग कब बनता है- गजलक्ष्मी योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ होते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर शुक्र और गुरु दोनों एक ही राशि मिथुन में हैं, इसलिए गजलक्ष्मी योग बन रहा है। इसके अलावा सूर्य और बुध के एक राशि में होने से बुधादित्य योग बन रहा है। ये दोनों योग ही बहुत शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार बुधादित्य-गजलक्ष्मी के योग से कुछ राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। आइए जानते हैं, बुधादित्य-गजलक्ष्मी के योग से किन राशियों को होगा लाभ-

वृषभ राशि : वृषभ राशि वालों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। करियर में बड़ी कामयाबी मिलेगी। तरक्की के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। कार्यों के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में जीवन गुजारेंगे। समाज में यश-कीर्ति बढ़ेगी। वाणी में सौम्यता आएगी।

सिंह राशि : सिंह राशि वालों के लिए भी यह समय लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपको बिजनेस में बहुत फायदा होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरी-कारोबार में बड़ी कामयाबी मिलेगी। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि : बुधादित्य-गजलक्ष्मी योग से वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के अनगिनत अवसर मिलेंगे। कड़ी मेहनत रंग लाएगी। जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वाणी में सौम्यता आएगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे।

धनु राशि : धनु राशि के जातकों को बुधादित्य-गजलक्ष्मी योग से बेहद शुभ फल मिलेंगे। आपमें ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आर्थिक दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। आय के नवीन स्त्रोतों से धन लाभ होगा। करियर से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट होगा। कार्यों के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। कानूनी मामलों में विजयी हासिल होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

