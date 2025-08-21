कृष्ण भगवान की छठी आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

आज भगवान श्रीकृष्ण की छठी महोत्सव को लेकर श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। विभिन्न मंदिरों और ठाकुरबारियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को भगवान श्रीकृष्ण की छठी धूमधाम से मनाई जाएगी। हर जगह छठी महोत्सव मनाने की विशेष तैयारी की गई है। हिंदू धर्म में नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है। इस दिन बच्चे के अच्छे सेहत के लिए छठी देवी की पूजा होती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने बाल स्वरूप में जन्म लिया था। इसलिए जन्माष्टमी के छठे दिन कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल की छठी मनाते हैं। उनकी विधि-विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्णजी की छठी विधि-विधान से मनाता है और उनकी नियमित पूजा करता है। ऐसे भक्तों पर कान्हा हमेशा मेहरबान रहते हैं और दुख-संकट से बचाते हैं। इस बार लड्डू गोपाल की छठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस योग में किए गए कार्य सफलतादायक होते हैं। आइए जानते है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और भोग…