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जब कृष्ण और अर्जुन ने दानवीर कर्ण से मांगा दान

May 05, 2026 05:00 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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एक बार कृष्ण अर्जुन के सामने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करने लगे। यह सुन अर्जुन ने कहा, ‘हे केशव, महाराज युधिष्ठिर भी तो परम दानी हैं।’ कृष्ण ने कहा,‘निसंदेह युधिष्ठिर भी दानी हैं, लेकिन दानवीरता में कर्ण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता

जब कृष्ण और अर्जुन ने दानवीर कर्ण से मांगा दान

एक बार कृष्ण अर्जुन के सामने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करने लगे। यह सुन अर्जुन ने कहा, ‘हे केशव, महाराज युधिष्ठिर भी तो परम दानी हैं।’ कृष्ण ने कहा,‘निसंदेह युधिष्ठिर भी दानी हैं, लेकिन दानवीरता में कर्ण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चाहो तो, हम दोनों की परीक्षा ले सकते हैं।’ अर्जुन तैयार हो गए। कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके पहले युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए एक मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से लकड़ियों का प्रबंध करने के लिए कहा, लेकिन उस समय घनघोर बारिश हो रही थी। उन्हें कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलीं। युधिष्ठिर ने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगते हुए कहा, ‘बारिश में इस समय चंदन की सूखी लकड़ियां मिलना असंभव है, आप चाहें, तो मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं।’ दोनों ब्राह्मणों ने स्वर्ण मुद्राएंं लेने से इंकार कर दिया।

कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो कर्ण के पास चलते हैं। दोनों कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण को जैसे ही यह पता चला कि दो ब्राह्मण दान की आशा से उनके पास आए हैं, वे तुरंत उनसे मिलने बाहर आए। उन्होंने दोनों को प्रणाम कर कहा, ‘यह मेरा सौभाग्य है कि इस विपरीत मौसम में भी आप मुझे दान देने के योग्य समझ कर मेरे पास आए। इससे मेरा सम्मान बढ़ा है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं।’

कर्ण के इस प्रकार कहने पर कृष्ण ने उससे भी वही दान मांगा, जो युधिष्ठिर से मांगा था। उन्होंने कहा, ‘हे अंगराज, हमें ज्ञात है कि इतनी वर्षा में सूखी चंदन की लकड़ी मिलना अत्यंत कठिन है, इसलिए अगर आप यह दान न दे सकें, तो हम अन्यथा नहीं लेंगे। इस पर कर्ण ने कहा, ‘हे देव! आप कृपया थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आपको आपका अभीष्ट दान देता हूं।’

यह कहकर कर्ण अपना धनुष लेकर वापस आए। उन्होंने बिना कोई प्रतीक्षा किए अपने बाणों से महल के मुख्य द्वार को काट डाला, जो चंदन की लकड़ी से बना था। यह देख कृष्ण ने कहा, ‘हे अंगराज! अगर हम आपके द्वार की लकड़ी लेना अस्वीकार कर दें तो?’ कर्ण ने बिना हिचक अपनी शय्या, जो चंदन की लकड़ी की ही बनी थी, उसके टुकड़े कर कृष्ण के सामने लकड़ियों का दूसरा ढेर लगा दिया।

उन्होंने कहा, ‘हे ब्राह्मण देव! मेरी शय्या मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं होती, इसलिए ये सर्वथा आपके यज्ञ के योग्य है।’ यह देखकर कृष्ण गद्गद् हो गए और उन्होंने मुस्कराते हुए अर्जुन की ओर देखा।

(साभार : तिरुमल तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति)

Anuradha Pandey

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अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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