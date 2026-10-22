Kojagiri Purnima Kab: शरद पूर्णिमा पर रात भर क्यों जागते हैं? मां लक्ष्मी से क्या है इसका संबंध?
Sharad Purnima Laxmi Puja: शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन रात भर जागने की भी परंपरा है। जानें शरद पूर्णिमा की रात भर क्यों जागते हैं।
Sharad Purnima Laxmi Puja: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन को कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026, रविवार को है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है। कई जगहों पर इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने और रात भर जागने की भी परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर लोग रातभर क्यों जागते हैं और इसका मां लक्ष्मी से क्या संबंध है।
कोजागरी का अर्थ क्या है:
कोजागरी का अर्थ संस्कृत 'के जागर्ति' यानी 'कौन जाग रहा है'से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जागकर उनकी पूजा-अर्चना और आराधना कर रहा है। मान्यता है कि इसी कारण भक्त शरद पूर्णिमा को रात में मां लक्ष्मी की पूजा और भजन-कीर्तन करते हैं।
मां लक्ष्मी से क्या है संबंध:
शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त रात में मां लक्ष्मी की पूजा और चंद्र दर्शन करते हैं उनके जीवन में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा और मां लक्ष्मी का जागरण करने से व्यक्ति को सुख-संपत्ति मिलने की मान्यता है।
घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा:
शरद पूर्णिमा के दिन लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा से सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
शरद पूर्णिमा पूजन का शुभ मुहूर्त:
शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की निशिता काल में पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 11:40 बजे से 12:31 बजे तक रहेगा।
शरद पूर्णिमा का चांद कब निकलेगा:
शरद पूर्णिमा का चांद 25 अक्टूबर 2026 को शाम 04 बजकर 55 मिनट पर नजर आएगा। हालांकि अलग-अलग जगहों पर चंद्रमा निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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