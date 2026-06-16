विचारों से होती है हिंसा की शुरुआत? मन में उठे विचार बनते हैं वजह
हिंसा की शुरुआत इंसान के विचारों से होती है? जानिए कैसे हमारी सोच, यादें और नजरिया चीजों को प्रभावित करता है? जानें आखिर में क्यों सही सोच अपनाना जरूरी माना जाता है?
हमारे शास्त्र हिंसा का विरोध करते हैं। फिर भी हिंसा होती है, तो क्यों? हिंसा के क्या बड़े कारण हैं? एक धारणा यह भी है कि समस्त क्रूरता के लिए विचार ही जिम्मेदार है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हिंसा की भावना से भी दूर रहें। विचार सीमित होता है और परिणामस्वरूप विचार से उत्पन्न हर एक कर्म भी सीमित ही होगा। यह सीमितता अवश्य ही द्वंद्व उत्पन्न करेगी, विभाजन उत्पन्न करेगी। हम जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, वे सारी विचार की ही उपज हैं, इसलिए विचारों पर नियंत्रण जरूरी है।
नुष्य की मदद के लिए विचार ने आश्चर्यजनक काम किए हैं, किंतु साथ ही साथ वह बहुत बड़े विध्वंस तथा आतंक का भी कारण बना है। इस विचार के स्वरूप को, इसकी गति को हमें समझना है। आप विशिष्ट ढंग से ही क्यों सोचते हैं। विचार के कुछ विशिष्ट प्रकारों से आप क्यों चिपके रहते हैं। कुछ विशेष अनुभवों को क्यों पकड़े रहते हैं। आज तक विचार मृत्यु की प्रकृति क्यों नहीं समझ पाया है?
क्रूरता के लिए विचार जिम्मेदार
विचार की समस्त संरचना की ही हमें जांच करनी होगी। आपके अपने विचार की नहीं, क्योंकि यह तो जाहिर ही है कि आपके विचार क्या हैं, इसलिए कि आप तो पूर्वनियोजित हैं, परंतु विचार-प्रक्रिया की यदि आप गंभीरता से जांच-पड़ताल करते हैं, तो आप एक पूर्णतः भिन्न आयाम में प्रवेश करते हैं। अपनी छोटी-मोटी जाती समस्या के दायरे में नहीं। आपको विचार की इस विस्मयकारी गति को, इसकी प्रकृति को समझना होगा। किसी दार्शनिक, किसी धार्मिक मनुष्य, किसी विशिष्ट व्यवसायी या किसी गृहिणी की दृष्टि से नहीं, अपितु आपको विचार-प्रक्रिया की प्रचंड जीवंतता को समझना होगा।
युद्ध, युद्ध-तंत्र, युद्ध की बर्बरता, हत्याएं, आतंक, बमबारी, किसी उद्देश्य के बहाने या बिना किसी उद्देश्य के बंधक बनाना, इस समस्त क्रूरता के लिए विचार ही जिम्मेदार है। विचार ही धर्मागारों के लिए, उनकी सुंदर बनावट के लिए और प्यारी कविताओं के लिए भी जिम्मेदार है। सारे तकनीकी विकास के लिए, सीखने की तथा मानवीय चिंतन के परे निकल जाने की असाधारण क्षमता रखने वाले कंप्यूटर के लिए भी यह विचार ही जिम्मेदार है।
यह विचार करना, सोचना अपने आप में है क्या? यह है स्मृति का प्रत्युत्तर, स्मृति की प्रतिक्रिया। यदि आपके पास स्मृति नहीं होती, तो आप विचार नहीं कर पाते। स्मृति मस्तिष्क में जानकारी के रूप में संचित होती है। जानकारी अनुभव का परिणाम होती है। यही है हमारे मस्तिष्क के कार्य करने का ढंग। पहले अनुभव, वह अनुभव संभवतः मनुष्य के आरंभ से चला आ रहा है, जो हमें विरासत में मिला है। उस अनुभव से जानकारी आती है। वह जानकारी मस्तिष्क में संगृहीत होती है। उस जानकारी से स्मृति और स्मृति से विचार का आगमन होता है।
सुख-दुख के कारण
विचार के कारण आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म से आप और अधिक सीखते हैं। यह चक्र चलता रहता है। अनुभव, जानकारी, स्मृति, विचार, कर्म तथा कर्म से और सीखना। फिर इसी चक्र का आवर्तन। हम इसी प्रकार पूर्वनियोजित हैं। हमेशा हम यही कर रहे हैं। अतीत में भोगे गए दुख की स्मृति दुख के कारण से बचने के लिए हमें प्रवृत्त करती है, ताकि भविष्य में दुख से बच सकें। यही अनुभव फिर जानकारी का रूप धारण कर लेता है और फिर वही पुनरावर्तन। काम-सुख और फिर वही पुनरावृत्ति। यही है विचार की गति।
मजे की बात देखिए विचार कैसे यंत्रवत कार्य करता है, विचार अपने आपसे कहता है, ‘मैं कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं।’ फिर भी विचार कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानकारी पर निर्भर होता है और जानकारी स्पष्ट रूप से हमेशा सीमित होती है। जानकारी हमेशा सीमित ही रहेगी, इसलिए कि वह समय का अंश है।
विचार सीमित होता है और परिणामस्वरूप विचार से उत्पन्न हर एक कर्म भी सीमित ही होगा। यह सीमितता अवश्य ही द्वंद्व उत्पन्न करेगी, विभाजन उत्पन्न करेगी। हम जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, वे सारी विचार की ही उपज हैं। हमारा मस्तिष्क इन समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित तथा संस्कारबद्ध है। समस्याएं विचार की ही उपज हैं, इसलिए राष्ट्रीयताओं में विभाजन होता है। विभिन्न आर्थिक संरचनाओं के बीच विभाजन तथा द्वंद्व विचार की ही निर्मिति हैं।
द्वंद्व के कारण संघर्ष
विचार ने ही विभिन्न धर्मों को जन्म दिया है और उनके बीच विभाजन भी उसी की देन है, परिणामस्वरूप धर्मों के बीच द्वंद्व रहता है। हमारा मस्तिष्क विचार ही से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने के लिए प्रशिक्षित है। अपने विचार का तथा उससे उत्पन्न अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वरूप गहराई से समझना हमारे लिए अत्यावश्यक है। हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, विचार हमारे जीवन पर छाया रहता है। कुछ भी कर्म घटित हो, उसके पीछे विचार ही होता है। गतिविधि चाहे ऐंद्रिक हो, बौद्धिक हो या जैविक, विचार लगातार कार्यरत रहता है। जैविक रूप से हमारा मस्तिष्क सदियों से पूर्वनियोजित किया गया है। हर कर्म की शुरुआत विचार से होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम वैचारिक हिंसा से भी दूर रहें। जब मन में हिंसा के विचार नहीं आएंगे, तो हम हिंसा से भी दूर रहेंगे।
संस्कारित किया गया शरीर अपने ढंग से कार्य करता है- सांस लेने की क्रिया, हृदय की धड़कनें और ऐसी ही और कई सारी क्रियाएं। उसी प्रकार यदि आप कैथलिक हैं या हिंदू अथवा बौद्ध, तो आप भी अपनी उस संस्कारबद्धता की बार-बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे।
विचार समय तथा अवकाश के तहत घटित होने वाली गतिविधि है। विचार स्मृति, विगत बातों का स्मरण है। विचार है, जानकारी की क्रिया। यह ज्ञान लाखों वर्षों से संगृहीत हो कर मस्तष्कि में स्मृति के रूप में संचित है।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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