Janmashtami Daan: जन्माष्टमी पर क्या दान करना शुभ होता है

Janmashtami: मथुरा और वृंदावन में भी 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 16 अगस्त को भरणी नक्षत्र रहेगा, इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं है। 17 अगस्त सुबह 4:30 बजे रोहिणी नक्षत्र आएगा। आइए जानें इस दिन किन चीजों का दान करते हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 11:25 AM
Kirshna Janmashtami daan :भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों के बीच इस बार तिथि को लेकर असमंजस है। अष्टमी तिथि 15 अगस्त से 16 अगस्त की रात्रि को मिल रही है। उदया तिथिके अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। 15 अगस्त की रात 11:49 बजे अष्टमी तिथि प्रारंभ होकर 16 अगस्त रात 9:34 बजे समाप्त होगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र इस बार नहीं होगा। इसलिए काशी पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। मथुरा और वृंदावन में भी 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 16 अगस्त को भरणी नक्षत्र रहेगा, इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं है। 17 अगस्त सुबह 4:30 बजे रोहिणी नक्षत्र आएगा। आइए जानें इस दिन किन चीजों का दान करते हैं।

जन्माष्टमी पर किस चीज का दान करें

इसी दिन सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे घी संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन गाय के दूध का घी, फल, पीले रंग के कपड़े, किसी गरीब को दान और छाता दान का विशेष महत्व है। इस दिन किसी ब्राह्मण को चना दाल, पीले रंग के कप़ड़े और गुड़ का दान करना चाहिए। इसके लिए शाम को भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, ब्राह्मण को इन चीजों का दान करें, ऐसा कहा जाता है कि इससे गुरु की दशा भी ठीक होती है और आपके काम में सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पीले रंग का दान करने से गुरु की विशेष कृपा मिलती है।

जन्माष्टमी पर माखन मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन माखन मिश्री का भोग कान्हा जी को लगाता है, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ दान और अनाज दान भी बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अलावा चंद्रमा की कृपा पाने के लिए इस दिन सफेद चीज का दान भी शुभ फल देता है।