खाटूश्याम मंदिर में 19 घंटे के लिए बंद हो जाएंगे दर्शन, जानिए कब खुलेंगे कपाट
18 फरवरी 2026 की रात 10 बजे से खाटूश्याम मंदिर भक्तों के लिए बंद हो जाएगा। विशेष तिलक शृंगार और पूजा-अर्चना के कारण मंदिर 19 घंटे तक दर्शन के लिए बंद रहेगा। इस दौरान भक्तों से सहयोग की अपील की गई है।
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर में हर साल फाल्गुन मेला भव्य रूप से मनाया जाता है। इस साल यह मेला 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। लेकिन मेले से ठीक पहले मंदिर के कपाट भक्तों के लिए कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस संबंध में स्पष्ट सूचना जारी कर दी है। मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विशेष तिलक शृंगार और पूजा-अर्चना के कारण मंदिर 19 घंटे तक दर्शन के लिए बंद रहेगा। इस दौरान भक्तों से सहयोग की अपील की गई है।
मंदिर बंद होने का मुख्य कारण
खाटूश्याम जी मंदिर में अमावस्या के बाद परंपरागत रूप से विशेष सेवा-पूजा और तिलक शृंगार किया जाता है। इस बार यह विशेष तिलक शृंगार 19 फरवरी 2026 को होगा। इस पूजा में 10 से 12 घंटे से अधिक समय लगता है। मुख्य पुजारी ही यह कार्य करते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में शांति और पवित्रता बनाए रखने के लिए भक्तों के दर्शन पर रोक लगाई जाती है। कमेटी का कहना है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसका उद्देश्य बाबा श्याम के विशेष शृंगार को निर्विघ्न संपन्न करना है।
मंदिर कब बंद होगा और कब खुलेगा
मंदिर कमेटी के अनुसार, 18 फरवरी 2026 की रात 10 बजे से मंदिर भक्तों के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद पूरा 19 फरवरी यानी मंगलवार का दिन भी मंदिर दर्शन के लिए बंद रहेगा। इस दौरान विशेष तिलक शृंगार, पूजा-अर्चना और अन्य अनुष्ठान किए जाएंगे। शाम को संध्या आरती के समय करीब 5 बजे के बाद मंदिर के कपाट फिर से भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 19 घंटे मंदिर बंद रहेगा।
मेले से पहले विशेष शृंगार और तैयारियां
फाल्गुन मेले से पहले बाबा श्याम का विशेष शृंगार किया जाता है। इस शृंगार में बाबा को नए वस्त्र, आभूषण, फूलों की मालाएं और सुगंधित चंदन आदि से सजाया जाता है। मेले के दौरान मंदिर परिसर में सभी देवताओं की विशेष झांकियां सजाई जाती हैं। यह मेले की सबसे बड़ी विशेषता है। कमेटी ने बताया कि इस बार भी मेले के दौरान भव्य सजावट और अनुष्ठान होंगे। भक्तों को बेहतर दर्शन और सुविधा के लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं।
भक्तों से अपील और सहयोग का आग्रह
मंदिर कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 18 फरवरी रात 10 बजे के बाद या 19 फरवरी पूरे दिन मंदिर न पहुंचें। इससे किसी तरह की असुविधा नहीं होगी और पूजा-अर्चना में शांति बनी रहेगी। कमेटी ने कहा कि यह बंदी केवल बाबा श्याम के विशेष शृंगार और पवित्रता के लिए है। भक्तों से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें और निर्धारित समय पर ही दर्शन के लिए आएं।
खाटूश्याम जी का फाल्गुन मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस दौरान लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर बंदी का यह समय बाबा श्याम के लिए विशेष पूजा का है। भक्तों को सहयोग करने से मेले की व्यवस्था और भी बेहतर रहेगी।
