Khatu Shyam Mandir: मार्च में इस दिन नहीं होंगे खाटू श्याम के दर्शन, पूरे दिन बंद रहेगा मंदिर
अगर आप खाटू श्यामजी के भक्त हैं और मार्च की शुरुआत में वहां जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि 5 मार्च को राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर के कपाट पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। यह सूचना श्री श्याम मंदिर की कमेटी ने दी है। सूचना के मुताबिक 5 मार्च को तिलक होने के चलते मंदिर में दर्शन कई घंटे के लिए बंद रहेंगे। विशेष पूजा अर्चना और तिलक के बाद कपाट खोले जाएंगे। उसके बाद ही हजारों भक्त बाबा श्याम के दर्शन का लाभ ले पाएंगे। चलिए जानते हैं कि मंदिर के कितने घंटे के लिए बंद होगा।
कब बंद होगा मंदिर
श्री श्याम मंदिर की कमेटी की ओर से बताया गया है कि 5 मार्च 2026 को श्री श्याम प्रभु की विशेष पूजा-अर्चना और तिलक होने के कारण श्याम के दर्शन 4 मार्च 2026, रात्रि 10 बजे से 5 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। ऐसे में जो भी दर्शनार्थी इस तारीख को खाटू श्याम के दर्शन के लिए आ रहा है, वो शाम 5 बजे के बाद दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही कमेटी ने व्यवस्थाओं में लोगों के सहयोग की अपील की है।
चंद्र ग्रहण पर भी मंदिर रहेगा बंद
इसके अलावा खाटू श्याम मंदिर में 3 मार्च को चंद्रग्रहण होने के कारण भी आम दर्शन स्थगित रहेंगे। कमेटी के अनुसार 3 मार्च को पूरे दिन दर्शन बंद रहेंगे और 4 मार्च की सुबह निर्धारित समय पर मंदिर के कपाट पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद 4 मार्च की रात 10 बजे से फिर से मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे।
आज निकलेगी रथ यात्रा
सीकर में आज यानी एकादशी पर बाबा खाटूश्यामजी चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे। इस दौरान बाबा का नीला घोड़ा भी साथ रहेगा। रथ यात्रा के दौरान रथ से चॉकलेट और फल वितरित किए जाते हैं। इन्हें लेने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है। इतना ही नहीं, बाबा के रथ को खींचने के लिए भी भक्तों में होड़ लगी रहती है। बता दें कि यह यात्रा श्याम चौक, खातियों का मोहल्ला, अस्पताल चौराहा, पंचायत धर्मशाला, कला भवन होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंचेगी।
28 को समाप्त होगा लक्खी फाल्गुन मेला
बताते चलें कि 2026 में लक्खी फाल्गुन मेला की शुरुआत 21 फरवरी को हुई, जिसका समापन कल यानी 28 फरवरी 2026 को होगा। यह मेला 8 दिनों तक चलता है। इस दौरान बाबा श्याम के पट पूरे 8 दिनों तक 24 घंटे खुले रहें।
होली की शुरुआत
बताते चलें कि रंगभरी एकादशी को खाटू में होली की शुरुआत माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु अबीर-गुलाल, फूलों की पंखुड़ियों और भक्ति संगीत के साथ बाबा का स्वागत किया गया। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी पर बाबा के दर्शन से पापों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
