Khatu Shyam Mela 2026: रंगभरी एकादशी पर खाटू धाम में भक्तों का उमड़ेगा सैलाब, लक्खी मेला तक 24 घंटे खुले रहेंगे बाबा के प

Khatu Shyam Mela 2026: रंगभरी एकादशी पर खाटू धाम में भक्तों का उमड़ेगा सैलाब, लक्खी मेला तक 24 घंटे खुले रहेंगे बाबा के प
2026 में रंगभरी एकादशी 27 फरवरी को है और 21 फरवरी से शुरू लक्खी मेला 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान बाबा श्याम के पट 24 घंटे खुले रहेंगे। लाखों भक्त पैदल यात्रा कर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं।
राजस्थान के खाटू श्याम धाम में रंगभरी एकादशी से लक्खी फाल्गुन मेला शुरू होते ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। 2026 में रंगभरी एकादशी 27 फरवरी को है और 21 फरवरी से शुरू लक्खी मेला 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान बाबा श्याम के पट 24 घंटे खुले रहेंगे। लाखों भक्त पैदल यात्रा कर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं इस मेले की खासियत, व्यवस्थाएं और महत्व।
रंगभरी एकादशी
रंगभरी एकादशी को खाटू में होली की शुरुआत माना जाता है। इस दिन भक्तों का सैलाब उमड़ने लगता है और खाटू धाम भक्ति रस में डूब जाता है। श्रद्धालु अबीर-गुलाल, फूलों की पंखुड़ियों और भक्ति संगीत के साथ बाबा का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी पर बाबा के दर्शन से पापों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
लक्खी फाल्गुन मेला की तिथियां और अवधि
2026 में लक्खी फाल्गुन मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक कुल 8 दिनों तक चलेगा। मेले में 28 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। बाबा श्याम के पट पूरे 8 दिनों तक 24 घंटे खुले रहेंगे। भक्त दिन-रात दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर को जगन्नाथपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग की थीम पर सजाया गया है। सिंह द्वार पर ज्योतिर्लिंग और मंदिर को लाल-सफेद कपड़ों से सजाया गया है। रात में लाइटिंग से पूरा परिसर दिव्य नजर आता है।
भक्तों के लिए पैदल यात्रा और सुविधाएं
रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा पैदल कॉरिडोर बनाया गया है। यह मार्ग वाहनों से मुक्त रहेगा। पूरे रास्ते में पीने का पानी, लाइट, शौचालय, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है। कारपेट बिछाया गया है। दर्शन के लिए 14 लाइनें बनाई गई हैं। रींगस रोड और दांतारामगढ़ रोड से आने वाले भक्तों के लिए अलग-अलग जिगजैग मार्ग हैं। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन और व्हीलचेयर व्यवस्था है। VIP दर्शन बंद रखा गया है।
सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं
मेले को 22 सेक्टर और 350 सब-सेक्टर में बांटा गया है। 5 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। सीसीटीवी से रीयल-टाइम निगरानी होगी। 44 एलईडी स्क्रीन पर दर्शन प्रतीक्षा समय, पार्किंग स्थिति और सुरक्षा निर्देश दिखाए जाएंगे। QR कोड से मार्गदर्शन मिलेगा। 12 पुलिस सहायता बूथ और 16 आपातकालीन गेट तैयार हैं। पार्किंग के लिए अलग-अलग रंगों में 4 बड़े स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जिगजैग और होल्डिंग एरिया तैयार किया है।
खाटू श्याम का लक्खी मेला श्रद्धा, भक्ति और बेहतरीन व्यवस्था का अनुपम संगम है। 28 फरवरी तक चलने वाला यह मेला लाखों भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन का अवसर देगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष